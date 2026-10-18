快訊

影／法國街頭陷火海…劫匪搶爆名牌包炫耀「0元購」 馬克宏竟嗨看演唱會

得獎散文涉抄襲疑雲？ 魯迅文學獎作品被指與英國著作雷同

中職／曾聖安總冠軍賽初登場轟超前3分砲 隊史最年輕、史上排第二

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟戰情再拉警報 菲力士腿部挨強襲球4.2局傷退

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手菲力士第五局因強襲球傷退。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊先發投手菲力士第五局因強襲球傷退。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊在總冠軍賽情勢不利，第二戰先發投手菲力士投不滿5局，因強襲球打到左小腿傷退，此役先發4.2局失3分，兄弟處於1：3落後。

兄弟是此役先握領先的一方，第五局高宇杰、宋晟睿安打串連，加上右外野手曾聖安的失誤，讓兄弟靠張仁瑋的滾地球就能護送分數進袋，系列賽打到第14局終於拿到分數。

兄弟短暫嘗到領先滋味，五局下就見戰情翻轉，陳俊秀的接球失誤讓首位打者陳子豪上壘，蔣少宏也敲安打，曾聖安隨後上演道歉野球，一棒敲出三分砲，確定這球過牆後，他興奮握拳跳躍，自己的失誤賠掉1分，用全壘打直接三倍償還。

菲力士隨後因李凱威擊出的強襲球倒地，投手教練王建民上丘確認狀況後換投，菲力士在隊友陳統恩攙扶下走下場，此役留下4.2局失3分（責失2分）。

中信兄弟隊先發投手菲力士第五局因強襲球傷退。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊先發投手菲力士第五局因強襲球傷退。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊先發投手菲力士第五局因強襲球傷退。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊先發投手菲力士第五局因強襲球傷退。記者許正宏／攝影

兄弟 中職 警報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／奪還分數！去年打16局才得分 兄弟今年打到第14局破蛋

中職／救了菲力士…龍隊單局3上壘僅攻4打席 2次盜壘失敗寫史上第二例

中職／曾聖安總冠軍賽初登場轟超前3分砲 隊史最年輕、史上排第二

中職／勝騎士被朱育賢纏鬥10球敲安成關鍵 平野稱龍隊打出「好範本」

相關新聞

中職／曾聖安總冠軍賽初登場轟超前3分砲 隊史最年輕、史上排第二

味全龍隊20歲外野手曾聖安生涯首次在總冠軍賽亮相，今天在G2先發上陣，儘管在5局上發生守備失誤，但下半局馬上戴罪立功，轟出右外野方向的超前3分砲，替龍隊打下3：1領先，寫下味全龍隊史總冠軍最年輕開轟紀錄，也是中職史上第2年輕開轟打者。

中職／奪還分數！去年打16局才得分 兄弟今年打到第14局破蛋

中信兄弟隊久違的分數，終於到手了！今天在第五局敲出2安打，加上味全龍隊右外野手曾聖安的失誤，為兄弟開啟攻勢，台灣打賽打到第14局首度拿到分數。

中職／總冠軍賽G2先發打線出爐 兄弟改由張仁瑋扛開路先鋒

中職總冠軍賽第2戰，味全龍隊帶著1勝0敗優勢，今天推出梅賽鍶先發，迎戰中信兄弟洋投菲力士，兩隊先發打序出爐，龍隊後三棒換人；中信兄弟則是棒次調整，改由張仁瑋扛開路先鋒、張士綸移至第2棒。

中職／不評論勝騎士惡評事件 平野惠一盼關注不論兄弟好壞都在的象迷

中信兄弟隊洋投勝騎士昨天賽後揭露收到死亡威脅，經紀公司、兄弟球團硬起來，已向警局報案。勝騎士今天婉拒受訪，盼焦點回到場上，兄弟教頭平野惠一也回應，希望不再延伸討論這些惡意言論，而是將焦點放在不管兄弟好壞始終都在的球迷上。

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

中職總冠軍賽今天進行第二戰，味全龍隊以勝利啟航，第二戰打線仍有微調，前6棒不變，後3棒全變。

中職／勝騎士家人收到威脅 經紀公司報警：譴責惡意言論

中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）昨天開打，中信兄弟輸球後，先發投手勝騎士的家人收到大量負面留言，甚至語帶威脅，經紀公司已經報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。