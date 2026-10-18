中職／兄弟戰情再拉警報 菲力士腿部挨強襲球4.2局傷退

中信兄弟隊在總冠軍賽情勢不利，第二戰先發投手菲力士投不滿5局，因強襲球打到左小腿傷退，此役先發4.2局失3分，兄弟處於1：3落後。

兄弟是此役先握領先的一方，第五局高宇杰、宋晟睿安打串連，加上右外野手曾聖安的失誤，讓兄弟靠張仁瑋的滾地球就能護送分數進袋，系列賽打到第14局終於拿到分數。

兄弟短暫嘗到領先滋味，五局下就見戰情翻轉，陳俊秀的接球失誤讓首位打者陳子豪上壘，蔣少宏也敲安打，曾聖安隨後上演道歉野球，一棒敲出三分砲，確定這球過牆後，他興奮握拳跳躍，自己的失誤賠掉1分，用全壘打直接三倍償還。

菲力士隨後因李凱威擊出的強襲球倒地，投手教練王建民上丘確認狀況後換投，菲力士在隊友陳統恩攙扶下走下場，此役留下4.2局失3分（責失2分）。

中信兄弟隊先發投手菲力士第五局因強襲球傷退。記者許正宏／攝影