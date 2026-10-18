中職／曾聖安總冠軍賽初登場轟超前3分砲 隊史最年輕、史上排第二

味全龍隊20歲外野手曾聖安生涯首次在總冠軍賽亮相，今天在G2先發上陣，儘管在5局上發生守備失誤，但下半局馬上戴罪立功，轟出右外野方向的超前3分砲，替龍隊打下3：1領先，寫下味全龍隊史總冠軍最年輕開轟紀錄，也是中職史上第2年輕開轟打者。

曾聖安生涯首次參與總冠軍賽，賽前教練團考量他對菲力士的對戰成績，今天第2戰將他被排為先發第9棒、右外野手，賽前他坦言自己「超緊張」，連打擊練習時都在發抖，就怕比賽中也因為太緊張導致恍神。

今天曾聖安在5局上處理兄弟宋晟睿擊出的右外野安打，因發生失誤讓對手攻占上二、三壘，接著兄弟也先靠滾地球打下1分領先。

曾聖安在下半局馬上用球棒道歉，龍隊在5局下靠失誤、安打攻占得點圈，曾聖安接著大棒一揮，從兄弟先發投手菲力士手中轟出右外野超前3分砲，一棒逆轉戰局，也是今年總冠軍賽兩隊在大巨蛋的第一轟。

曾聖安本季在一軍出賽41場累積1轟、生涯累積4轟，其中就有1支是砲轟菲力士。而今天他在總冠軍賽初登場就轟出超前全壘打，以20歲又204天的年紀，成為龍隊隊史最年輕在總冠軍賽開轟的打者，聯盟史上則是排第二年輕，僅次於中信兄弟隊岳政華在2020年寫下的19歲又277天。

曾聖安總冠軍賽初登場敲超前3分砲。記者許正宏／攝影

曾聖安總冠軍賽初登場敲超前3分砲。記者許正宏／攝影

曾聖安總冠軍賽初登場敲超前3分砲。記者許正宏／攝影