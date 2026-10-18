中職／總冠軍賽前兩戰人氣旺 龍隊票房加商品至少進帳1.5億元

中職總冠軍賽今天繼續在台北大巨蛋進行第2戰，再度吸引大批球迷進場觀戰，全力爭取連兩場爆滿紀錄，味全龍隊擔任主隊這兩場比賽，票房收入加上商品販售數字，保守估計超過1億5千萬元，大巨蛋人氣十足。

中職史上首次龍象爭霸，昨天湧進4萬名觀眾，締造歷年總冠軍賽第67場滿場紀錄，中信兄弟隊雖是客隊，但整個外野區幾乎一片「黃潮」，也為龍隊票房收入貢獻不少。

龍隊內部初步估算，總冠軍賽首戰票房收入應有8千萬元左右，球團商品上看兩千萬元，單場總收入有機會破億，今天第2戰維持高人氣，大巨蛋場內只剩少數座位，就等正式公布觀眾人數。

大巨蛋外野區今天仍是兄弟球迷為主，位於三壘側的兄弟休息區上方內野看台，身披黃衫的球迷人數也超出昨天首場比賽，龍隊評估總冠軍賽前兩戰打完，總收入至少可進帳1億5千萬元以上。

總冠軍賽明天休兵，20、21日換成兄弟擔任主隊，不但兩隊休息區互換，廣告看板內容、電子螢幕顏色也會變動，平日比賽票房能衝到什麼程度值得期待。

中職總冠軍賽首次龍象爭霸，台北大巨蛋人氣「強強滾」，味全龍隊票房、商品收入豐厚。記者許正宏／攝影

中職總冠軍賽首次龍象爭霸，台北大巨蛋人氣「強強滾」，味全龍隊票房、商品收入豐厚。記者許正宏／攝影