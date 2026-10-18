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中職／救了菲力士…龍隊單局3上壘僅攻4打席 2次盜壘失敗寫史上第二例
味全龍隊在總冠軍賽第二戰打出罕見狀況，第一局2次盜壘失敗，放眼台灣大賽過去僅發生過一次，龍隊寫下史上第二例。
中信兄弟隊先發投手菲力士首局狀況極度不穩，龍隊開路先鋒李凱威打向投手、三壘之間的滾地球，兄弟守備處理不及，紀錄是內野安打，但隨後盜壘失敗；郭天信選到保送，並靠投手牽制失誤進壘，但隨後也盜三壘失敗，讓張政禹的安打失去殺傷力，劉基鴻擊出左外野深遠飛球遭到接殺。
龍隊單局2安打、1保送，3次上壘卻僅進攻4打席、空手而歸，打出罕見一局。
台灣大賽史上單局2次盜壘失敗，過去僅在2024年第五戰第四局統一獅隊出現過，當時前3位打者潘傑楷、胡金龍、陳聖平都敲安打，而潘傑楷、陳聖平盜壘失敗。
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