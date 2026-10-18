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中職／總冠軍賽G2先發打線出爐 兄弟改由張仁瑋扛開路先鋒
中職總冠軍賽第2戰，味全龍隊帶著1勝0敗優勢，今天推出梅賽鍶先發，迎戰中信兄弟洋投菲力士，兩隊先發打序出爐，龍隊後三棒換人；中信兄弟則是棒次調整，改由張仁瑋扛開路先鋒、張士綸移至第2棒。
中信兄弟先吞首敗後，今天第2戰先發9人不變，但打序做調整，昨天擔任前兩棒的張士綸、張仁瑋棒次對調，另黃韋盛移至第6棒、江坤宇改打第7棒。
龍隊今天的不上場名單，依舊留有第3戰的預定先發鋼龍、第4戰可能先發的黃暐傑，以及保留長中繼的曹祐齊，昨天先發8局無失分的蔣銲也在列。
中信兄弟不上場名單包括昨天先發投手勝騎士，另外留了3名本土投手，除了昨天就在名單中的伍立辰、謝榮豪，還納入左投魏碩成。
中信兄弟先發打線：
第一棒 張仁瑋 右外野
第二棒 張士綸 二壘手
第三棒 陳俊秀 一壘
第四棒 王威晨 指定打擊
第五棒 詹子賢 左外野
第六棒 黃韋盛 三壘手
第七棒 江坤宇 游擊手
第八棒 高宇杰 捕手
第九棒 宋晟睿 中外野
先發投手 菲力士
味全龍隊先發打線：
第一棒 李凱威 二壘手
第二棒 郭天信 中外野手
第三棒 張政禹 游擊手
第四棒 劉基鴻 三壘手
第五棒 朱育賢 一壘手
第六棒 陳子豪 左外野手
第七棒 張祐銘 指定打擊
第八棒 蔣少宏 捕手
第九棒 曾聖安 右外野手
先發投手 梅賽鍶
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