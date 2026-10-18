中職／總冠軍賽G2先發打線出爐 兄弟改由張仁瑋扛開路先鋒

中職總冠軍賽第2戰，味全龍隊帶著1勝0敗優勢，今天推出梅賽鍶先發，迎戰中信兄弟洋投菲力士，兩隊先發打序出爐，龍隊後三棒換人；中信兄弟則是棒次調整，改由張仁瑋扛開路先鋒、張士綸移至第2棒。

中信兄弟先吞首敗後，今天第2戰先發9人不變，但打序做調整，昨天擔任前兩棒的張士綸、張仁瑋棒次對調，另黃韋盛移至第6棒、江坤宇改打第7棒。

龍隊今天的不上場名單，依舊留有第3戰的預定先發鋼龍、第4戰可能先發的黃暐傑，以及保留長中繼的曹祐齊，昨天先發8局無失分的蔣銲也在列。

中信兄弟不上場名單包括昨天先發投手勝騎士，另外留了3名本土投手，除了昨天就在名單中的伍立辰、謝榮豪，還納入左投魏碩成。