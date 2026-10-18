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中職／鋼龍曾為龍隊扛封王第7戰 今年有機會也義不容辭
中華職棒味全龍隊近4年第2次打總冠軍賽（台灣大賽），鋼龍是少數經歷這2次的洋投，他在2023年第3戰、第7戰皆登板先發，今年如果球隊有需要，他也義不容辭。
鋼龍（Andrew Gagnon）在2023年先發2場，合計11局取得1勝0敗，尤其第7戰用6局失3分（2分責失）的好投，幫助龍隊奪冠。回顧當年，鋼龍今天賽前受訪時表示，在總冠軍賽第7戰出賽是所有球員的夢想，所以當下自己就是全力以赴。
鋼龍提到，小時候在家裡後院投球時，都會幻想自己在第7戰9局下登板投球，「今年如果再有這樣的機會，我也會準備好上場。」龍隊前2戰皆派出洋投，第3場由鋼龍登板的機率很高。
鋼龍認為，2023年的味全龍球員更加年輕、有衝勁，今年陣容改變不多，大家變得更成熟，彼此更有默契，自己也隨著年紀增長更聰明，「更認識打者，打者也更認識我，但只要做好準備自然能因此成長。」
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