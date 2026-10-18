中職／不評論勝騎士惡評事件 平野惠一盼關注不論兄弟好壞都在的象迷

中信兄弟隊洋投勝騎士昨天賽後揭露收到死亡威脅，經紀公司、兄弟球團硬起來，已向警局報案。勝騎士今天婉拒受訪，盼焦點回到場上，兄弟教頭平野惠一也回應，希望不再延伸討論這些惡意言論，而是將焦點放在不管兄弟好壞始終都在的球迷上。

勝騎士昨天扛起首戰先發，繳出7局失3分優質先發吞敗，更大的風波在於賽後，他及家人收到惡意言論，更進一步揭露太太近期因流產承受的痛楚。

對於勝騎士收到負面言論，平野惠一表示不評論此事，但關於社群網路誹謗中傷留言的部分，自己抱持的立場一直都是一樣，「我在季中就有提過，球團這邊也有聲明，我一直認為與其太過在意這些惡意評論，更好的做法是把專注放在全場努力幫我們加油的球迷上，我認為不要再延伸這些誹謗中傷的言論，而是去關注不管我們是好是壞一直為我們加油的球迷。」

勝騎士今天賽前婉拒受訪，透過公關回應感謝外界關心，盼焦點重回場上拚戰的選手身上。