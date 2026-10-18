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中職／龍隊台灣大賽不上場名單有考量 黃暐傑為本土先發優先人選

中央社／ 台北18日電
味全龍隊黃暐傑。圖／味全龍隊提供
味全龍隊黃暐傑。圖／味全龍隊提供

味全龍台灣大賽前兩戰都把設定是牛棚定位的投手曹祐齊放在不上場名單，葉君璋表示，相對來說伍鐸經驗豐富、牛棚投手考量順位優先，至於先發投手安排，除3名洋投外的優先人選是黃暐傑

中職總冠軍賽（台灣大賽）味全龍與中信兄弟爭霸，龍隊昨天首場比賽不上場球員名單為黃暐傑、鋼龍（Drew Gagnon）、梅賽鍶（CristopherMercedes）、曹祐齊，今天第2戰先發投手為梅賽鍶。賽前總教練葉君璋表示，今天不上場名單4人是黃暐傑、鋼龍、蔣銲（John Gant）、曹祐齊。

總冠軍賽前受訪，葉君璋曾表示曹祐齊定位會是牛棚。被問起曹祐齊定位和前兩戰都放在不出賽名單的考量，他表示，昨天牛棚投手群只用到林凱威，加上明天是休兵日，投手群戰力算是足夠，牛棚投手群中還有經驗豐富的洋投伍鐸（Bryan Woodall）是主要考量。

伍鐸是龍隊2023年奪冠班底，當年系列賽1場先發、2場後援。葉君璋表示，今年伍鐸將不會先發，確定牛棚定位出賽，伍鐸經驗豐富，想要投的位置都有辦法控制好，是啟用牛棚投手群時優先的人選。

葉君璋透露，早在總冠軍賽對手還沒確定前，就已決定前兩戰的先發投手依序為蔣銲、梅賽鍶，此次總冠軍賽除了蔣銲、梅賽鍶、鋼龍外，本土先發投手優先人選會是黃暐傑。

黃暐傑 台灣大賽 味全龍

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