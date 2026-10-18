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中職／上次來是墊底如今台灣大賽 辜仲諒賽前勉勵兄弟：全力支持你們
在台灣大賽賽前，中信慈善基金會董事長辜仲諒特別到休息室勉勵選手，表示自己跟所有的象迷們都全力支持選手，希望選手都能好好享受台灣大賽的氛圍，並全力去打每一場比賽。
辜仲諒提到，這季兄弟能墊底走到台灣大賽很不容易，每位選手也都證明了自己的能力。拿下總冠軍是為了送給每個支持你們的球迷，去回饋球迷們的期待，希望在場的每個球員都要努力，不論是新生代新秀們，還是資深的學長們，兄弟有最好的團隊、最好的教練團，希望他們能夠再次證明自己。
雖然打季後賽一定會有壓力，但希望每個選手都要記得小時候打棒球的樂趣，記得那種開心打球的感覺，可以緊張、亢奮，但是不能害怕，在害怕的時候要拿出勇氣，專心面對每一顆球，全力以赴。
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