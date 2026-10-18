中職／20歲曾聖安總冠軍賽初先發 「超緊張，站在場上腳一直發抖」

味全龍隊今天迎接總冠軍賽第2戰，將生涯首度參與爭霸賽的20歲外野手曾聖安排進先發，總教練葉君璋認為他是平鎮高中出身，面對大場面「心臟」夠強，曾聖安卻透露，自己從昨天開始就「超緊張」，賽前打擊練習時更是腳在發抖。

曾聖安生涯首次參與中職總冠軍賽，今天龍隊第2戰對上中信兄弟隊洋投菲力士，被排為先發第9棒、右外野手，曾聖安說：「看到自己在名單上，滿開心可以跟著大家一起到最後，從今年一開始到最後，都有參加到。」

只是總冠軍賽的大場面，讓他掩不住的緊張，賽前打擊練習時，葉總看出他緊張到聳肩，親自上前提點了一番，隊友郭天信更是提供他緩解緊張的方式，親自示範如何大吼來釋放壓力，但曾聖安看了郭天信的示範，依然不敢跟著吼出來。

葉總認為，像曾聖安這樣曾經在平鎮高中、穀保家商等青棒強權擔任先發的選手，面對大場面應該不擔心，曾聖安卻自曝自己很容易緊張。

賽前站在打擊區上，曾聖安自曝腳一直發抖，有點無力，且從昨天沒先發在場下準備時，就一直處在很緊張的狀態，「我第一次緊張這麼久，從昨天到現在都很緊張。」即使在台灣打過U18世界盃冠軍戰，也曾在大巨蛋參與開幕戰，他直呼，感覺和總冠軍賽還是不能比。

「昨天從休息室一走出來，看到場內整個坐滿，再聽到開場表演的聲音，馬上起雞皮疙⋯⋯。」曾聖安坦言，自己也怕自己屆時比賽中緊張到恍神，因此要時時提醒自己專注，「賽前就先想像昨天的氣氛下，自己該怎麼做，讓自己處在很專心的狀態。」