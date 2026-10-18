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中職／20歲曾聖安G2先發對戰菲力士沒問題 葉總：既然帶進來了就用

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋（圖）。 中央社
味全龍隊總教練葉君璋（圖）。 中央社

味全龍隊在總冠軍賽先取得1勝0敗優勢，今天在台北大巨蛋迎接第2戰，先發打線換了3人，其中名單中最年輕的20歲外野手曾聖安先發上陣，指定打擊則換成張祐銘，總教練葉君璋坦言，「說穿了就是看對戰成績。」

龍隊今天拚連勝，推出梅賽鍶對決兄弟洋投菲力士，先發打序前6棒不變，後3棒換上張祐銘（指定打擊）、蔣少宏（捕手）及曾聖安（右外野手）。

葉總指出，打線的變動，主要是考量對戰對方先發投手的成績，「感覺曾聖安應該是沒有問題，就排上去，本來還是有在討論，到底是要王順和繼續？還是換曾聖安，後來想想覺得，既然帶進來了那就用啊。」

曾聖安來自青棒強權平鎮高中，雖是龍隊今年總冠軍賽全隊最年輕的選手，但看在葉君璋眼中，面對大場面應該都能應對，「我覺得可以在平鎮、穀保（家商）先發的球員，我不相信他的心臟是不好的，包括王順和、（林）辰勳、劉俊緯、曾聖安啊，他們有辦法在那樣的環境生存，已經很不容易了，就只差在機會。」

曾聖安本季在一軍出賽41場，被帶進總冠軍賽，並在G2先發，他近兩年對戰菲力士合計9打數敲3支安打，包括一支二壘打和1轟。葉君璋說：「他對菲力士的對戰看起來是好的，當然今天會打得好嗎？我覺得很難講，不過至少看下來，他應該是有能力去應付這個投手。」

至於張祐銘雖不曾與菲力士對戰，但取代劉俊緯擔任先發指定打擊，葉總的考量則是他的狀況相比劉俊緯更好一些，因此做此安排。

葉總認為，味全龍目前還算是年輕的球隊，希望也能夠藉由這樣的調動，給選手更多機會，「我們除了想要打贏，也希望有更多球員可以使用，因為也不是就今年而已，所以他們還有滿長的路，也許這樣可以讓他們成長。」

龍隊外野手曾聖安。記者葉姵妤／攝影
龍隊外野手曾聖安。記者葉姵妤／攝影

曾聖安 中職 味全龍

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