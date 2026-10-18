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日職／張乙安、許宸緯加盟歐力士 稱被球團誠意打動、盼早日上一軍

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
張乙安(右)與許宸緯(左)在日本出席加盟歐力士記者會。 擷圖自歐力士官方YT頻道
張乙安(右)與許宸緯(左)在日本出席加盟歐力士記者會。 擷圖自歐力士官方YT頻道

歐力士隊今天替新加盟的兩名台灣好手張乙安、許宸緯舉行加盟記者會，兩人一身西裝現身，並在記者會開場先用日文向現場媒體打招呼，並宣示目標，希望能早上轉支配下、上一軍為球隊貢獻。

歐力士日前宣布簽下兩名今年從高中畢業的好手，包括穀保家商「二刀流」、今年U18亞洲青棒賽中華隊隊長張乙安，以秀峰高中投手許宸緯，兩人以育成選手身分加盟，將與今年季末在一軍初登板的陳睦衡成為隊友。

兩人今天在記者會上也分別介紹自己的優勢，張乙安指出，自己的打擊穩定性不錯；許宸瑋則表示，自己的最快球速可達150公里，指叉變速球則是自己的最大武器。

兩名潛力好手在高中時期就受到日、美職球隊的關注，最後選擇歐力士的原因，則是被球團的誠意所打動，許宸緯說：「在台灣時歐力士很常來關心我的身體狀況，也有長期追蹤我的成績。」張乙安則是早早獲得歐力士開出的合約，球團就等他點頭答應。

兩人在決定來歐力士前後，也分別向早兩年加入的學長陳睦衡打聽一番，包括球隊環境及日本的飲食、文化等。張乙安身為陳睦衡穀保家商的學弟，他說：「知道有機會來歐力士，第一時間就跟陳睦衡講，他也馬上拍宿舍、重量室給我看，幫我介紹環境。」

兩名新秀今天已加入歐力士隊的練球，看著職棒層級的學長，也盼能從這些新隊友們身上多學一些東西。兩人也喊出目標，許宸緯說：「希望能早上站上一軍、展現出自己的價值。」張乙安則希望能早上轉支配下選手，上一軍為球隊拿下勝利。

張乙安過去在高中時期為「二刀流」，赴日後預計會先以野手身分發展，日本媒體也好奇他對於二刀流的想法，張乙安表示：「目前希望先穩定野手端的表現，未來如果有機會可以當投手，也不會排斥。」

歐力士 張乙安 日職

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