快訊

桃園某國中、小學生打踹霸凌影片下架前被截錄 教育局：已啟動校安

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／勝騎士及家人收死亡威脅 兄弟球團已報案：追究到底

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟勝騎士。記者葉信菉／攝影
中信兄弟勝騎士。記者葉信菉／攝影

台灣大賽首戰落幕，扛起先發重任的中信兄弟隊洋投勝騎士，賽後曝家人收到惡意言論、死亡威脅，家人同樣受到騷擾，兄弟球團今天發出聲明，絕不姑息惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職棒環境之惡劣行徑，球團已向警局正式報案。

勝騎士於昨天賽後揭露此事，太太也透過社群透露更多不為人知的細節，她剛在數周前公布懷孕喜訊，現在正承受流產的痛苦，如今這則貼文卻成為惡意貼文集散地。她表示，比賽有輸有贏，自己並不是在場上比賽的選手，自己同樣希望兄弟贏球，不應因輸掉比賽遭受攻擊。

兄弟球團表示，昨天勝騎士及其家人遭受網路特定帳號留死亡威脅，本球團在第一時間即與經紀公司共同全力協助球員，並向警察局正式報案，採取一切必要的法律行動，絕不寬貸，以維護球員權益與球團聲譽。

中信兄弟聲明如下：

針對社群平台出現針對本球團球員及眷屬之人身攻擊與安全威脅等惡意言論，中信兄弟球團在此鄭重發表嚴正聲明。

本球團一向尊重球迷朋友對於球隊表現的評論與監督，亦理解大家對於比賽勝負的熱情與期待。然而，某特定帳號竟跨越理性評論之紅線，發表惡意攻擊、甚至語帶威脅球員及其家人人身安全之不當言論。此等行為已嚴重違背社會善良風俗與法律規範，本球團在第一時間即與經紀公司共同全力協助球員，並向警察局正式報案，採取一切必要的法律行動，絕不寬貸，以維護球員權益與球團聲譽。

中信兄弟球團在此再次呼籲：理性監督絕不該成為惡意霸凌的藉口，言論自由也絕不等同於無端傷害他人的特權。

球迷朋友的鞭策與批評，我們虛心受教、銘記在心；但對於惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職棒環境之惡劣行徑，中信兄弟球團必定追究到底、絕不姑息。

中信兄弟棒球隊 敬上

勝騎士 兄弟 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／勝騎士家人收到威脅 經紀公司報警：譴責惡意言論

中職／龍象總冠軍賽G1先發出爐 蔣銲初次爭冠對決勝騎士

中職／兄弟台灣大賽G1吞敗盼有學習 平野勉：帶著不甘心續拚

MLB／大谷翔平帶傷拚季後賽戰力打折扣 美媒籲道奇檢討二刀流負荷管理

相關新聞

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

中職總冠軍賽今天進行第二戰，味全龍隊以勝利啟航，第二戰打線仍有微調，前6棒不變，後3棒全變。

中職／勝騎士家人收到威脅 經紀公司報警：譴責惡意言論

中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）昨天開打，中信兄弟輸球後，先發投手勝騎士的家人收到大量負面留言，甚至語帶威脅，經紀公司已經報...

中職／獅獅變龍象 梅賽鍶、菲力士前隊友同場過招今拚G2

中職總冠軍賽今晚上演第二戰，開門紅的味全龍隊挑戰2連勝，中信兄弟隊力拚扳平戰線，兩隊推出去年都在統一獅隊的洋投梅賽鍶、菲力士同場交鋒。

日職／張乙安、許宸緯加盟歐力士 稱被球團誠意打動、盼早日上一軍

歐力士隊今天替新加盟的兩名台灣好手張乙安、許宸緯舉行加盟記者會，兩人一身西裝現身，並在記者會開場先用日文向現場媒體打招呼，並宣示目標，希望能早上轉支配下、上一軍為球隊貢獻。

日職／放行佐藤輝明挑戰大聯盟！ 阪神球團：雙方仍在密切研議中

阪神預計放行佐藤輝明挑戰大聯盟，雙方持續研議，近日將決定是否提交聲請；他本季以39轟、165安、106打點、.306打擊率稱霸央聯。

日職／張乙安追隨陳睦衡腳步加盟歐力士 先穩定野手不排斥二刀流

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊長張乙安追隨學長陳睦衡腳步，加盟日職歐力士猛牛隊，今天加盟記者會上，張乙安自評優勢是打擊穩定性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。