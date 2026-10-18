中職／勝騎士及家人收死亡威脅 兄弟球團已報案：追究到底

台灣大賽首戰落幕，扛起先發重任的中信兄弟隊洋投勝騎士，賽後曝家人收到惡意言論、死亡威脅，家人同樣受到騷擾，兄弟球團今天發出聲明，絕不姑息惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職棒環境之惡劣行徑，球團已向警局正式報案。

勝騎士於昨天賽後揭露此事，太太也透過社群透露更多不為人知的細節，她剛在數周前公布懷孕喜訊，現在正承受流產的痛苦，如今這則貼文卻成為惡意貼文集散地。她表示，比賽有輸有贏，自己並不是在場上比賽的選手，自己同樣希望兄弟贏球，不應因輸掉比賽遭受攻擊。

兄弟球團表示，昨天勝騎士及其家人遭受網路特定帳號留死亡威脅，本球團在第一時間即與經紀公司共同全力協助球員，並向警察局正式報案，採取一切必要的法律行動，絕不寬貸，以維護球員權益與球團聲譽。