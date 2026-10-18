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中職／勝騎士及家人收死亡威脅 兄弟球團已報案：追究到底
台灣大賽首戰落幕，扛起先發重任的中信兄弟隊洋投勝騎士，賽後曝家人收到惡意言論、死亡威脅，家人同樣受到騷擾，兄弟球團今天發出聲明，絕不姑息惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職棒環境之惡劣行徑，球團已向警局正式報案。
勝騎士於昨天賽後揭露此事，太太也透過社群透露更多不為人知的細節，她剛在數周前公布懷孕喜訊，現在正承受流產的痛苦，如今這則貼文卻成為惡意貼文集散地。她表示，比賽有輸有贏，自己並不是在場上比賽的選手，自己同樣希望兄弟贏球，不應因輸掉比賽遭受攻擊。
兄弟球團表示，昨天勝騎士及其家人遭受網路特定帳號留死亡威脅，本球團在第一時間即與經紀公司共同全力協助球員，並向警察局正式報案，採取一切必要的法律行動，絕不寬貸，以維護球員權益與球團聲譽。
中信兄弟聲明如下：
針對社群平台出現針對本球團球員及眷屬之人身攻擊與安全威脅等惡意言論，中信兄弟球團在此鄭重發表嚴正聲明。
本球團一向尊重球迷朋友對於球隊表現的評論與監督，亦理解大家對於比賽勝負的熱情與期待。然而，某特定帳號竟跨越理性評論之紅線，發表惡意攻擊、甚至語帶威脅球員及其家人人身安全之不當言論。此等行為已嚴重違背社會善良風俗與法律規範，本球團在第一時間即與經紀公司共同全力協助球員，並向警察局正式報案，採取一切必要的法律行動，絕不寬貸，以維護球員權益與球團聲譽。
中信兄弟球團在此再次呼籲：理性監督絕不該成為惡意霸凌的藉口，言論自由也絕不等同於無端傷害他人的特權。
球迷朋友的鞭策與批評，我們虛心受教、銘記在心；但對於惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職棒環境之惡劣行徑，中信兄弟球團必定追究到底、絕不姑息。
中信兄弟棒球隊 敬上
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