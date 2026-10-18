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日職／張乙安追隨陳睦衡腳步加盟歐力士 先穩定野手不排斥二刀流

中央社／ 台北18日電
張乙安追隨學長陳睦衡腳步，加盟日職歐力士猛牛隊。聯合報系資料照
張乙安追隨學長陳睦衡腳步，加盟日職歐力士猛牛隊。聯合報系資料照

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊長張乙安追隨學長陳睦衡腳步，加盟日職歐力士猛牛隊，今天加盟記者會上，張乙安自評優勢是打擊穩定性，對於二刀流發展，則表示未來有機會不會排斥。

張乙安畢業自穀保家商，這2年都有入選青棒國家代表隊，今年在亞洲青棒錦標賽打出好表現，據了解，其實在亞青賽前歐力士隊就已經開出合約、積極網羅，也與張乙安有合約共識，直到打完亞青賽後才正式公布確定。

除了張乙安外，歐力士同時簽下最快球速可達153公里的投手許宸緯，今天在日本替2人舉行加盟記者會，張乙安背號153、許宸緯背號131。

記者會上，張乙安先用日文自我介紹，自評優勢是打擊穩定性不錯，被問起有多支國內外球隊關注，最後選擇歐力士的原因，張乙安表示，歐力士隊展現誠意、很早就開出合約，就等他點頭答應。

歐力士陣中有同樣畢業自穀保的投手學長陳睦衡，張乙安和陳睦衡交情好，他表示，知道有機會加盟歐力士，第一時間就詢問陳睦衡，陳睦衡也馬上拍照分享球隊的宿舍和重量室的環境設備，實際加入球隊後，覺得歐力士隊的環境很不錯。

張乙安業餘時期是投打二刀好手，今天首日練習是加入內野手練習，被問起對於二刀發展的想法，張乙安表示，目前希望先把野手部分穩定的表現，未來如果有機會擔任投手也不會排斥。

加入球隊練習後，張乙安表示，看到很多很強的學長，也希望可以從學長身上學到東西，並謝謝球迷一直以來的支持，目標是早日成為正式球員、為球隊勝利做出貢獻。

陳睦衡 張乙安 歐力士

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