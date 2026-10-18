韓職／雙響砲4打點轟垮LG！ 隊友親吻、更狂讚「金倒永旋風」正要開始

韓國職棒KBO季後賽再度掀起「金倒永旋風」！起亞虎23歲當家球星金倒永昨天（17日）在準季後賽首戰火力全開，單場3打數敲出2支安打都是全壘打，包辦4分打點，率領起亞虎在主場以5：1擊敗LG雙子，搶下系列賽首勝。

金倒永不僅讓主場球迷陷入瘋狂，連隊友、教練都讚不絕口，賽後更獲得先發投手奈爾（James Naile）的熱情親吻，成為全場最受矚目的焦點。

LG雙子總教練廉京燁賽前曾公開表示，球隊將全力封鎖金倒永，但這名起亞虎看板球星完全不受影響，反而在關鍵時刻接連用長打重創對手。

4局下1出局，金倒永面對LG先發投手托爾赫斯特（Anders Tolhurst），一棒掃向左外野，這發超前陽春砲幫助起亞虎取得2：1領先。6局下起亞虎再度發動攻勢，在無人出局、一三壘有人的情況下，金倒永依然成功將球擊向右外野深處，形成高飛犧牲打，替球隊追加1分。

不過，真正讓全場沸騰的畫面出現在8局下。當時起亞虎僅以3：1領先，2分差距仍不足以確保勝利。2出局後，金倒永逮中張賢植一顆落在好球帶中央的指叉球，毫不猶豫轟出兩分打點全壘打。讓一球讓起亞虎領先優勢擴大至5：1，也徹底粉碎LG雙子的反攻希望。

賽後起亞虎總教練李杋浩談到金倒永的表現時，忍不住讚嘆：「除了說他太了不起，實在想不到其他形容詞。」就連賽前信誓旦旦要封鎖金倒永的LG總教練廉京燁，也不得不承認對方的實力。

「我們確實做好了準備，但投手沒有把球控制到理想位置，而金倒永完全沒有放過失投球。那並不是容易形成全壘打的球，但他就是有辦法把球轟出去。該承認的事情，就必須承認。」廉京燁表示。

金倒永的驚人表現不只讓光州主場球迷陷入狂歡，也讓起亞虎休息區充滿熱烈氣氛。

金倒永近期只要擊出全壘打，就會在休息區前與擁有大聯盟資歷的隊友卡斯楚（Harold Castro）一起完成跳躍慶祝動作，逐漸成為兩人之間的招牌儀式。

兩人的好感情早在例行賽尾聲就已經展現。當時起亞虎對戰SSG登陸者，金倒永與卡斯楚先後開轟，卡斯楚還當著隊友的面向金倒永大喊「我愛你」，讓現場所有人又驚又喜。

而這次準季後賽首戰結束後，金倒永更收到另一名隊友的特殊祝賀。

先發投手奈爾此役繳出7局僅失1分的優質先發，成功壓制LG打線。比賽結束後，他在休息區興奮地親吻金倒永，藉此表達對隊友關鍵全壘打的感謝與喜悅。由於奈爾平時並不是特別容易流露情緒的球員，這次罕見的熱情舉動，也讓金倒永印象格外深刻。

金倒永笑著表示：「奈爾平常不太會做這種事情，所以我想這一定會成為非常難忘的回憶。」

談到自己為何如此興奮，奈爾也毫不掩飾對金倒永的欣賞。「我真的為金倒永感到驕傲。」奈爾表示，「季後賽第1場要打出好成績並不容易，但他非常專注，還轟出了全壘打，真的讓我非常佩服。」

奈爾進一步指出，金倒永帶給球隊的影響，遠遠超過個人打擊數據。

「他為球隊帶來的能量真的太驚人了。我在比賽中被打全壘打、失掉分數，但他馬上轟出逆轉全壘打。」奈爾說，「我認為那一擊不只是幫助球隊超前，也成為推動所有隊友繼續向前的重要力量。」

奈爾認為，金倒永已經不只是能夠決定比賽勝負的明星球員，更能憑藉自己的表現帶動整支球隊的士氣，讓休息區充滿活力。

至於平時對年輕球員要求相當嚴格的資深捕手金泰君，談起金倒永時則展現幽默的一面。

「既然大家都把他捧得這麼高，那他本來就應該打出這種程度的表現。」金泰君笑著說。不過，金泰君隨後也認真肯定金倒永的能力，認為這名年輕球星已經具備引領韓職新一波熱潮的條件。

「大家都說這是『金倒永旋風』，他真是個非常了不起的傢伙。」金泰君表示。

「他在2024年打出MVP等級的賽季，去年卻因為傷勢吃了不少苦頭。今年他把身體照顧得很好，只要沒有受傷，他本來就是能打出這種成績的球員。」

金泰君說，「我覺得真正的金倒永旋風，現在才正要開始。」