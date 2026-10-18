中職／勝騎士家人收到威脅 經紀公司報警：譴責惡意言論

中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）昨天開打，中信兄弟輸球後，先發投手勝騎士的家人收到大量負面留言，甚至語帶威脅，經紀公司已經報警處理，也譴責惡意中傷言論。

中信兄弟隊昨天以0比3輸給味全龍隊，勝騎士（Mario Sanchez）雖然繳出7局失3分的優質先發，但在打線遭封鎖之下吞下敗投；賽後勝騎士透過個人Instagram限時動態發文，透露家人安全受到威脅。

勝騎士發表聲明指出：「如果對我個人有任何不滿或意見，我都願意承受與面對，但我的家人是無辜的。」呼籲外界不要牽連到妻小，「更不要做出任何可能傷害他們的行為。」

勝騎士的太太也透過個人社群表示，競技運動有輸有贏，自己與孩子都是球隊支持者，不應因此受到言論攻擊，日前自己不幸流產，然而數週前分享懷孕喜訊的貼文下，如今卻被留下威脅言論。

勝騎士所屬經紀公司海爾斯運動經紀發表聲明指出，勝騎士的家人社群平台出現同一帳號發布大量惡意留言，數度攻擊甚至威脅一家人。目前公司已報警處理，同時也會密切關注此事。

兄弟在季後挑戰賽第4戰將勝騎士列入不上場名單曾引發討論，總教練平野惠一當時強調勝騎士身體沒問題，但無法出賽的原因不便透露；如今隨著太太親揭傷痛，外界才了解勝騎士缺席理由。