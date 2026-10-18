日職／放行佐藤輝明挑戰大聯盟！ 阪神球團：雙方仍在密切研議中

本季結束後阪神虎內野手佐藤輝明有望體戰大聯盟，根據日媒報導，阪神球團預計也將放行佐藤輝明實施入札制度，雖然佐藤輝明是阪神不可或缺的重要戰力，但球團方面表示，理解他想要挑戰更高殿堂的決心，雙方近期將持續研議，預計在近日內作出最終決定。

佐藤本季繳出39轟、165安、106打點、打擊率.306，四項數據都是中央聯盟最佳，也帶領阪神拿下央聯二連霸，雖然在高潮系列賽慘遭橫濱「下克上」淘汰出局，但佐藤賽季中的優異表現仍無可挑惕。

雖然今年12月大聯盟與球會之間的團體協約即將到期，若未能達成協議恐導致封館，但球團表示：若確定提交聲請，球團會以在封館期限前敲定合約為目標採取行動。入札制度將於11月1日起正式開放，球團接下來將在戰力和選手的大聯盟夢想之間權衡，談判結果勢必備受矚目。