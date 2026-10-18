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中職／獅獅變龍象 梅賽鍶、菲力士前隊友同場過招今拚G2

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中職／獅獅變龍象 梅賽鍶、菲力士前隊友同場過招今拚G2

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊先發投手梅賽鍶。聯合報系資料照
味全龍隊先發投手梅賽鍶。聯合報系資料照

中職總冠軍賽今晚上演第二戰，開門紅的味全龍隊挑戰2連勝，中信兄弟隊力拚扳平戰線，兩隊推出去年都在統一獅隊的洋投梅賽鍶、菲力士同場交鋒。

梅賽鍶去年以「梅賽斯」之名效力獅隊，擁有豪華資歷、也在中職繳出好投，早早就被南韓職棒培證英雄隊注意到、進一步跨海挖角，今年改投龍隊陣營；菲力士去年是「飛力獅」，繳出10勝賽季，防禦率只有1.91，與獅隊洽談續約無法取得共識，今年季中前進兄弟。

兩位去年春夏都還在獅隊的洋投，脫下橘色球衣，如今各為其主，今天將在台灣大賽同場過招。

兄弟打線首戰熄火，全場只有2安打、遭到完封，今天先發打線是否變陣、如何變陣成為焦點。攤開面對梅賽鍶的數據，詹子賢12打數敲6安打最佳，王威晨、黃韋盛也都握有3成以上對戰打擊率，首戰全場未上的曾頌恩則是10打席、9打數尚未敲出敲安打。

中信兄弟隊洋投菲力士。圖／中信兄弟隊提供（資料照）
中信兄弟隊洋投菲力士。圖／中信兄弟隊提供（資料照）

梅賽鍶 中職 飛力獅

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