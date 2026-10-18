聽新聞
0:00 / 0:00
中職／獅獅變龍象 梅賽鍶、菲力士前隊友同場過招今拚G2
中職總冠軍賽今晚上演第二戰，開門紅的味全龍隊挑戰2連勝，中信兄弟隊力拚扳平戰線，兩隊推出去年都在統一獅隊的洋投梅賽鍶、菲力士同場交鋒。
梅賽鍶去年以「梅賽斯」之名效力獅隊，擁有豪華資歷、也在中職繳出好投，早早就被南韓職棒培證英雄隊注意到、進一步跨海挖角，今年改投龍隊陣營；菲力士去年是「飛力獅」，繳出10勝賽季，防禦率只有1.91，與獅隊洽談續約無法取得共識，今年季中前進兄弟。
兩位去年春夏都還在獅隊的洋投，脫下橘色球衣，如今各為其主，今天將在台灣大賽同場過招。
兄弟打線首戰熄火，全場只有2安打、遭到完封，今天先發打線是否變陣、如何變陣成為焦點。攤開面對梅賽鍶的數據，詹子賢12打數敲6安打最佳，王威晨、黃韋盛也都握有3成以上對戰打擊率，首戰全場未上的曾頌恩則是10打席、9打數尚未敲出敲安打。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。