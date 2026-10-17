中職／台灣大賽G2兩隊續由洋投先發 龍派梅賽鍶、兄弟派菲力士

中職總冠軍賽（台灣大賽）味全龍今天以3比0搶下首勝，明天第2戰兩隊繼續派出洋投先發，龍隊梅賽鍶先發盼延續勝場，兄弟派出菲力士先發，希望將戰局扳平。

7戰4勝制總冠軍賽今天起在台北大巨蛋開打，龍隊在滿場4萬名球迷面前搶下關鍵首勝，明天第2戰仍是味全龍隊的主場。根據聯盟統計，總冠軍賽史率先取得2勝0敗的球隊，最終拿下總冠軍的機率為89%。

龍隊明天派出洋投梅賽鍶（Cristopher Mercedes）先發，也將是梅賽鍶生涯首度在中職總冠軍賽出賽。梅賽鍶本季例行賽與兄弟4場先發交手，戰績2勝1敗，對戰防禦率2.08，本季僅被敲出4轟，其中1轟是黃韋盛敲出。

兄弟明天先發投手為洋投菲力士（Felix Pena），菲力士也還沒有總冠軍賽出賽紀錄，今年在季後挑戰賽先發出賽1場，投7局失掉1分責失分、承擔敗投。

菲力士本季與龍隊交手4場先發、沒有勝績，吞下1敗，但對戰防禦率也僅2.63，本季曾被朱育賢敲出過全壘打。

兄弟今天出賽名單上沒有把勝投王羅戈（NivaldoRodriguez）放入不上場名單中，明天第2戰先發投手確定是菲力士，至於這樣的洋投規劃安排，賽後總教練平野惠一表示：「屬於策略性的安排。」