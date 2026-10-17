中職／兄弟台灣大賽G1吞敗盼有學習 平野勉：帶著不甘心續拚

中職中信兄弟今天台灣大賽首戰以0比3不敵味全龍，總教練平野惠一表示，無論攻守、對手都有很多值得學習的地方，輸球也一定要拿到些什麼，期許球員抱持不甘心的心態續拚。

中職總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，兄弟4局上有接連安打攻勢，但被龍隊雙殺守備瓦解，5局下龍隊攻下2分、取得超前，兄弟打線受制於龍隊先發投手蔣銲（John Gant），終場以0比3吞敗。

兄弟總教練平野惠一賽後受訪表示，今天雙方洋投對決，結果就是兄弟的先發投手勝騎士（MarioSanchez）輸了，另外一個現實，就是兄弟的打線沒辦法得到比對手更多的分數。

平野惠一直言：「輸球一定至少要拿到什麼東西」，包括4局上龍隊守備如何瓦解兄弟的攻勢，5局下龍隊如何利用方式上壘、推進、搶分，都是值得學習的地方。

兄弟從季後挑戰賽打入總冠軍賽，挑戰賽最後一戰打線爆發，但今天首戰沒能延續，平野惠一表示，蔣銲是聯盟最出色的洋投之一，沒辦法讓蔣銲不穩定、把握機會搶分是輸球主要原因。

龍隊洋投今年球季投出好的表現，接下來該如何突破，平野惠一表示，每場比賽的準備都一樣，怎麼攻略好的投手、讓好的投手變得不穩就是目標，也希望大家抱持不甘心的心態上場拚戰。