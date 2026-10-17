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中職／外野象迷喊聲太震撼 張政禹：感覺有風往我後面來

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
張政禹賽後拿著已剪掉的一條辮子現身。記者葉姵妤／攝影
張政禹賽後拿著已剪掉的一條辮子現身。記者葉姵妤／攝影

中職總冠軍賽「龍象大戰」首戰，味全龍隊在台北大巨蛋4萬人滿場的局面下，以3：0完封中信兄弟奪下首勝。中信兄弟雖是客場，但球迷將外野染成黃潮，連龍隊內野手張政禹都直呼，「他們喊聲的時候，感覺有風往我後面來。」

龍隊今天在系列賽先取得1勝0敗的領先，張政禹賽前頂著新髮型宣示「贏一場就剪一條辮子」，賽後集合結束後，就由隊友林鋅杰替他操刀剪掉一條髮尾的紅辮子，待剩下3條都剪完，就是封王時刻。

兩隊在總冠軍賽首戰上演投手戰，龍隊在5局下成功突破中信兄弟洋投勝騎士的封鎖，靠「FA雙星」連線，朱育賢安打、陳子豪二壘打攻佔二，三壘，之後靠劉俊緯、林辰勳2支高飛犧牲打敲回2分，奠定勝基。

張政禹指出，能夠突破對手的關鍵，主要還是朱育賢、陳子豪挺身而出，「他們有把老大哥的那種（價值）展現出來，後面俊緯、辰勳都沒有安打，但是打高飛犧牲打，在不用安打就可以得分的時候，我們有把握著，這點在短期盃賽來講，還滿重要的。」

龍隊今天全場僅6支安打，但能把握著得分機會，5局下靠2支安打、2支高飛犧牲打攻下2分，6局下張政禹敲二壘打後，靠著劉基鴻的安打跑回第3分。張政禹說：「其實今天我們攻勢也不多，但是剛好都有把握住。」

張政禹自認是場面越大、表現越亢奮的選手，今天面對大巨蛋滿場4萬人的總冠軍賽，他說：「其實感覺就跟例行賽差不多。」但是外野的象迷確實讓他感覺有些震撼，「今天象迷在喊聲的時候，我都感覺有風往我後面來，還滿大聲的，有點被嚇到，幸好後面我們有hold住。」

張政禹 中職 林鋅杰

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