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中職／「換掉我是很棒的調度」 蔣銲未挑戰完封笑答：讓終結者有事做
味全龍隊王牌蔣銲真的超悍！今天面對中信兄弟隊繳出8局無失分好投，幫助龍隊以3：0收下總冠軍賽首戰勝利。賽後被問到第九局是否想過挑戰完封，他說相信教練團的決定，更笑答：「你不能讓我們的終結者只是坐在下面，他總得有點事情做。」
蔣銲扛起首戰先發，投8局正好用100球，僅被敲2安打、無失分，送出6次三振、2次保送，將3：0領先交到終結者林凱威手中，聯手完封兄弟。
蔣銲指出，自己今天的三振並不多，很多球都是打進場內，靠隊友精彩的守備取得出局數。至於自己在第四局的跳接策動雙殺，他謙虛說：「身為投手，一旦球投出去就立刻變成野手，我今天有滿多守備機會，這很酷，我想這是我生涯投手守備最多的一場比賽。」
對於是否想過續投九局，蔣銲表示，「對我來說，個人榮譽比起來沒有那麼重要，我希望球隊贏球，我相信教練團，他們決定把我換下，讓凱威上場關門，這是很棒的調度。」
龍隊今天啟用林辰勳首度在台灣大賽蹲捕，蔣銲稱讚他在本壘後方有一場好比賽，兩人面對今晚的比賽有共識，「今天真的搭配得很順利。」
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