中職／龍隊不見休兵12天生疏感 葉總：找業餘霸主比賽效果不錯

味全龍隊在台灣大賽旗開得勝，今天以3：0擊敗中信兄弟隊，不見休兵12天的生澀感，總教練葉君璋坦言自己一開始也是擔心，「但今天看起來是還不錯，大家很像有進入狀況。」

龍隊以上半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，中信兄弟隊先在季後挑戰賽打滿4場後出線，首戰打來由龍隊技高一籌，反觀兄弟全場僅2安打遭到完封。

葉君璋不諱言，「我一開始是滿擔心這十天沒有比賽的狀況，但我們是找了U23球員、還有業餘的霸主（合庫）來比賽，還有列特博，表示效果算還不錯，對方滿多投手算滿強，看我們球隊在打滿自在。」他坦言，畢竟張力不一樣，多少會有擔心，但今天看起來選手有進入狀況。

龍隊洋投蔣銲更是早已蓄勢待發，葉總透露，看到他在球季尾聲早已在為總冠軍賽準備，「他不是今天特別好，是整個球季結束後的調整都很到位，球季尾聲看得出來有在配速，重要時才會盡全力。」