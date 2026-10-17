中職／勝騎士被朱育賢纏鬥10球敲安成關鍵 平野稱龍隊打出「好範本」

中信兄弟今天在總冠軍賽首戰對上味全龍隊，攻勢完全遭封鎖，全場僅2支安打，以0：3遭完封，總教練平野惠一認為，勝騎士在第5局被攻破，也是最關鍵的原因，並稱讚龍隊打者能用各種方式上壘，「打出很好的範本」

中信兄弟在季後挑戰賽最後一戰全場敲16支安打，搶下晉級門票，外界認為，整體手感和比賽狀況，應比早早等在總冠軍賽以逸待勞的龍隊更好一些，然而此戰兄弟打線遭到龍隊先發投手蔣銲8局的完全壓制。

兄弟先發投手勝騎士今天前4局僅被敲出1支安打，也有效壓制龍隊打者，比賽分水嶺出現在5局上，勝騎士面對首名打者朱育賢，對決10球後被敲出安打，之後又被陳子豪敲長打，並讓龍隊靠2支高飛犧牲打送回致勝2分。

平野惠一表示：「勝騎士前半段真的丟得很好，關鍵是第5局，對方首名打者在2好3壞滿球數後繼續纏鬥，最後敲出安打。」

龍隊儘管全場也僅6安，但靠著攻勢的有效串連攻下分數，平野惠一說：「對方打者表現很好，打出很好的範本，用各種的方式上壘，對方攻勢是很好的榜樣，希望明天我們也可以做到像他們一樣。」

至於中信兄弟打線面對蔣銲，在3、4局雖都有得點圈的打擊機會，卻沒能攻下分數，之後就沒再出現安打，僅靠2次保送上壘。平野惠一說：「對方投手真的丟得很好，我們到8局攻勢都被封鎖，面對這麼好的投手也有好的攻擊，這是我們的目標。」

明天中信兄弟維持季後挑戰賽的輪值，派出菲力士先發，將對上龍隊左投梅梅賽鍶，中信兄弟力求扳平戰局，平野惠一說，球隊的目標不變，「明天開始還是想著怎樣去攻略好的投手、讓好投手變得不穩，是明天開始的目標。」