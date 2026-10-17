中職／陳子豪敲關鍵安喊每次第一場都好緊張 葉總早已嗅到他會發威

台灣大賽首次上演龍象爭冠，身披過兩隊球衣的陳子豪，在首戰就有關鍵貢獻，第五局以二壘打幫助味全龍隊先馳得點，在龍隊3：0擊敗中信兄弟隊賽後，總教練葉君璋也透露，早在例行賽的最後10幾天，就很期待看到陳子豪在今年總冠軍賽會有表現。

龍隊打線此役前四局遭到封鎖，第五局先由朱育賢纏鬥10球後敲安，隨後陳子豪補上二壘打，龍隊提前一年買進的FA，如今在台灣大賽有關鍵貢獻。

葉君璋指出，昨天就有與球員討論，如何面對今天的投手勝騎士，沒有因為前幾局的不順就改變，第五局也是照著原本計畫執行，歸功第五局的FA連線有關鍵發揮。

葉君璋說：「朱育賢一直都很穩定，子豪是大家比較擔心，但我常說他不是打擊不好，他打到很多不錯的球，只是運氣差了一點。」他也特別提到陳子豪的其他優點，「大家只在乎他的打擊，但其實他的守備也幫助球隊很多。」

葉君璋透露，早在例行賽的最後10幾天，就對陳子豪滿期待，「不是之前沒期待，但我覺得他接下來會有表現，在攻擊上有慢慢找回好的感覺，滿期待他在總冠軍賽的打擊表現，今天看到他打出那個球，真的滿開心。」

談到關鍵打席，陳子豪說：「自己把想法簡單一點，好球就積極進攻。」儘管自己已是台灣大賽老資歷，但他笑說：「不管打哪次，我自己第一場都是滿緊繃，希望可以緩解，就是透過大喊。」他解釋，因為有些學弟沒參與過台灣大賽，隊友之間就提議如果緊張就先在休息室大喊再上去，「我是第六棒，先示範給他們看，喊了好幾聲，上去打頭很痛，真的是會比較沒那麼緊繃。」

陳子豪也提到，季賽和台灣大賽不一樣，短期賽的球隊氛圍比較重要，「打台灣大賽不會想到自己成績、當下狀況怎樣，不會執著一定要安打，想辦法幫助球隊。」他感謝葉總信任，「雖然最後幾場才把自己的感覺調整回來一點，自己不太確定會不會進到台灣大賽，謝謝葉總給我機會，可以第一次幫味全打台灣大賽。」