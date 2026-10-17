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中職／總冠軍賽初登場攻守立功 林辰勳評蔣銲表現100分、自己70分
味全龍隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟，捕手林辰勳扛起首戰先發蹲捕重任，攻、守端都有貢獻，賽後他替龍隊先發投手蔣銲8局無失分的表現打下「100分」滿分的評價，對自己則是給了70分。
林辰勳首次參與總冠軍賽，就被排為首戰先發捕手，他坦言，自己的興奮感大於緊張，「我本來以為會很緊張，但是都還好，今天坐巴士到球場，剛進這個門，心跳有加速了一下，後來就還好了。」
今天他引導投手蔣銲繳出8局無失分的表現，只被敲2支安打，林辰勳說：「我當然是給他的表現100分，該有的位置、該有的品質，他都有做到。」
賽前球隊對中信兄弟做足功課，也在此戰發揮效果，林辰勳說：「他們有打挑戰賽嘛，所以我們也花滿多的時間在看他們比賽，然後研究每個打者，所以第一場看起來功課還算做得不錯，希望後面也可以繼續這樣維持。」
今天林辰勳在打擊上也有建樹，5局下龍隊劉俊緯高飛犧牲打敲回全隊第1分，林辰勳再敲一支高飛犧牲打多添保險分，他說：「其實大家的準備都算足夠，只是前面開局的時候，可能因為休兩個禮拜，比賽強度不一樣，所以可能還是有點緊張，導致綁手綁腳。」」
對於自己此戰的表現，林辰勳思考許久後給了70分，認為自己應該還能讓投手的用球數更加精簡。他也提到，這場比賽不能算驗收自己整季的成果，「今天雖然表現得還算不錯，但還沒有真的能獨當一面，所以我還要繼續努力。」
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