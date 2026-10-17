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中職／兄弟亞軍訊號出現…僅敲2安打遭完封 締造隊史G1最慘紀錄
中信兄弟隊去年在總冠軍賽全面潰敗，今年捲土重來，首戰又有失意開局，以0：3遭到味全龍隊完封，對兄弟來說有如泥淖，因為隊史過去7次在台灣大賽首戰吞敗，結局全數都是亞軍。
面對龍隊先發投手蔣銲，兄弟攻勢寥寥可數，最佳機會出現在前段，第三局因1失誤、1保送，以及第四局2支安打出現，比龍隊更早攻占得點圈，但最終都空手而歸，包括蔣銲自己策動的關鍵雙殺守備，掐斷兄弟氣焰。
兄弟隊史在總冠軍賽史上第一戰最少安打紀錄，來自去年的4安，此役以2支安打淒涼改寫，打出比去年更涼颼颼的開局。
兄弟過去在總冠軍賽7次先吞1敗，結局全數都是亞軍，包括2009、2014、2015、2017、2019、2020，以及去年只打5戰就不敵樂天桃猿隊。
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