中職／蔣銲8局0失分帶頭完封中信兄弟 龍隊3：0搶下總冠軍賽首勝

中華職棒總冠軍賽，味全龍隊與中信兄弟今天在台北大巨蛋進行首戰，聯盟「雙冠王」洋投蔣銲8局無失分封鎖兄弟攻勢，打線則在5局下靠朱育賢、陳子豪連續安打突破勝騎士，全場6支安打有效串聯，終場龍隊以3：0勝出，系列賽先搶下1勝0敗領先。

7戰4勝制系列賽總冠軍賽首戰，雙方洋投大對決形成投手戰，中信兄弟勝騎士開賽起連續解決龍隊10名打者，直到4局下被郭天信敲出首安，但化解二壘有人的危機，前5局幾乎封鎖龍隊攻勢。

5局下龍隊「FA雙星」連線，成功突破勝騎士，朱育賢率先上場敲安打，陳子豪再揮出中外野方向的二壘打，形成二、三壘有人，接著劉俊緯、林辰勳連兩棒敲出高飛犧牲打，替龍隊打下2：0領先。

龍隊在6局下又在2出局後展開攻勢，張政禹敲出二壘打後，劉基鴻補上安打追加保險分，替龍隊拉開3：0領先。

至於龍隊首戰推出今年聯盟防禦率，三振「雙冠王」蔣銲先發，3局上先因游擊失誤及保送面臨一、三壘有人的危機，但成功K掉張仁瑋守住局面；4局上則是在1出局後被王威晨、詹子賢連敲2安，接著讓江坤宇擊出投手前反彈球，蔣銲自己策動雙殺解圍。

5局起蔣銲找回雙冠王身手，後續4局的投球，僅再讓中信兄弟靠1次保送上壘，投完8局用100球完成任務。蔣銲在中職總冠軍賽的初登板，今天共投8局只被敲出2支安打，投出2次保送，送出6次三振，沒有失分。

第9局龍隊推出林凱威登板關門，1出局後投出保送，但成功守住局面，兩任投手聯手完封兄弟，幫助龍隊搶下開門紅。兄弟打線今天則是遭封鎖，全場僅2安，沒能延續季後挑戰賽的好手感。

5局下陳子豪敲二壘打。記者葉信菉／攝影

龍隊朱育賢5局下率先安打開啟攻勢。記者葉信菉／攝影

劉俊緯高飛犧牲打替龍隊敲回第1分。記者葉信菉／攝影

中信兄弟先發投手勝騎士。記者葉信菉／攝影