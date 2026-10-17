聽新聞
0:00 / 0:00
中職／4萬人紅盤開局！ 兄弟連3年爭冠首度G1象迷插旗外野
中華職棒史上首見龍象爭霸，總冠軍賽首戰票房開出4萬人，連續三年在台北大巨蛋首戰都締造滿場紀錄，中信兄弟隊連續3年參與，不論當客隊、主隊都有人氣。
台北大巨蛋從2024年加入中職賽程版圖，從此成為爭霸戰線起點，總冠軍賽過去兩年首戰都湧入滿場4萬人，去年甚至前兩戰都是4萬人盛況。
爭冠組合從2024年統一獅vs.中信兄弟、2025年樂天桃猿vs.中信兄弟，再到今年中信兄弟vs.味全龍，全數都有兄弟，但差別在於兄弟這回在系列賽首戰從主隊變客隊。
系列賽累計最多觀眾人數紀錄來自去年，5戰合計15萬3395人，包括3場台北大巨蛋、1場桃園棒球場、1場洲際棒球場，今年在台北大巨蛋打好打滿，勢必將破紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。