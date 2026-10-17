中職／4萬人紅盤開局！ 兄弟連3年爭冠首度G1象迷插旗外野

中華職棒史上首見龍象爭霸，總冠軍賽首戰票房開出4萬人，連續三年在台北大巨蛋首戰都締造滿場紀錄，中信兄弟隊連續3年參與，不論當客隊、主隊都有人氣。

台北大巨蛋從2024年加入中職賽程版圖，從此成為爭霸戰線起點，總冠軍賽過去兩年首戰都湧入滿場4萬人，去年甚至前兩戰都是4萬人盛況。

爭冠組合從2024年統一獅vs.中信兄弟、2025年樂天桃猿vs.中信兄弟，再到今年中信兄弟vs.味全龍，全數都有兄弟，但差別在於兄弟這回在系列賽首戰從主隊變客隊。

系列賽累計最多觀眾人數紀錄來自去年，5戰合計15萬3395人，包括3場台北大巨蛋、1場桃園棒球場、1場洲際棒球場，今年在台北大巨蛋打好打滿，勢必將破紀錄。