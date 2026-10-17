U23世界盃／培訓隊赴日交流賽 宋柏翰開轟5打點助隊搶勝

備戰U23世界盃棒球賽，台灣培訓隊赴日本移地訓練與當地社會人隊進行交流賽，今天第2戰培訓隊打線發揮，宋柏翰開轟，單場2安5打點手感燙，助隊以9比4搶勝。

U23世界盃棒球賽將於11月在尼加拉瓜舉行，中華民國棒球協會10月7日公布培訓名單，納入10名中職球員，由總教練湯登凱領軍，培訓隊第一階段在台灣集訓，15日出發赴日本移地訓練，安排與當地社會人隊交流。

培訓隊昨天首戰以3比2擊敗日產九州隊，今天與梅田學園交手，培訓隊陣中台鋼雄鷹隊野手宋柏翰先發打7棒、守一壘，打擊有好表現。

培訓隊2局下靠著接連四壞保送、內野安打攻占滿壘，宋柏翰選到四壞保送、擠回第1分，再靠著黃柏叡高飛犧牲打送回第2分。

3局下培訓隊靠著吳承皓適時安打送回第3分，2人出局後宋柏翰開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距至5比0。

培訓隊5局下靠著保送、暴投、滾地球推進、盜本壘跑回第6分，7局下宋柏翰再有適時安打，送回球隊第7分，8局下培訓隊靠著4支安打攻勢串聯，加上宋柏翰帶有打點的高飛犧牲打，單局再添2分。

培訓隊先發投手王翾祈今天前3局僅被敲出1支安打、無失分，4局上有狀況單局被敲出3支安打、失掉1分，5局續投再因為接連安打、保送掉分，沒有抓到出局數就退場，今天總計投4局失2分。

培訓隊牛棚投手群汪昆峰、楊家凱、吳丞顥、吳瑞璁依序登板，其中僅吳丞顥第8局再失2分，培訓隊順利拿下勝利。