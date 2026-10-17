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日職／橫濱「下剋上」橫掃阪神！挾6連勝挑戰軟銀 盼重演2年前奪冠戲碼

聯合新聞網／ 綜合外電報導
橫濱DeNA絕地大反攻逆轉阪神，系列賽演出「下剋上」，睽違2年再度闖進日本一。
橫濱DeNA絕地大反攻逆轉阪神，系列賽演出「下剋上」，睽違2年再度闖進日本一。

日本職棒中央聯盟高潮系列賽決勝輪上演戲劇性結局，橫濱DeNA在第4戰一度落後阪神虎，卻在9局上2出局後展開絕地大反攻，靠著三森大貴敲出逆轉戰局的關鍵安打，單局狂灌4分，最終以8：5擊敗阪神，系列賽掃掉對手，成功演出「下剋上」，睽違2年再度闖進日本一。

橫濱今年例行賽僅以71勝69敗3和、勝率5成07排名中央聯盟第3，全年勝場僅比敗場多2場，但進入季後賽後卻展現截然不同的氣勢。球隊先在高潮系列賽首輪連勝2場淘汰讀賣巨人，進入決勝輪後又連拿4勝，從首輪開始寫下6連勝不敗紀錄，成功扳倒例行賽冠軍阪神。

阪神本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成中央聯盟2連霸，直接晉級高潮系列賽決勝輪，並享有保送1勝的優勢。不料面對例行賽排名第3的橫濱，阪神打線完全失去火力。前2戰分別以0：2、0：1落敗，第3戰又遭到橫濱投手群封鎖，不僅連續27局沒有得分，改寫日職季後賽最長無得分紀錄，連續3場遭到完封更是高潮系列賽與日本大賽史上首見。

阪神吞下難堪的連敗，慘遭淘汰。截自影片
阪神吞下難堪的連敗，慘遭淘汰。截自影片

日本職棒季後賽史上最長得分荒紀錄是出現在超越2015年的讀賣巨人，當時他們是連續25局得不了分，如今阪神卻是寫下不名譽的新紀錄。

在沒有退路的情況下，阪神今天比賽首局就拿下分數，避免將沒得分的紀錄往上堆疊，然而在領先優勢下，球隊還是無法守住勝果，黯然遭淘汰出局。

橫濱DeNA從例行賽第3名一路高歌前進，成為日職史上首支以不敗之姿連贏6場高潮系列賽、成功晉級日本一的球隊。接下來，他們10月24日起將在橫濱球場迎戰秋風掃落葉的的強大軟銀鷹，爭取睽違2年的日本一王座。

巧合的是，這次日本大賽對戰組合，正好與2024年橫濱奪冠時完全相同。當年橫濱在總教練三浦大輔帶領下，同樣以央聯第3名身分從季後賽一路突圍，最終擊敗軟銀，拿下隊史睽違26年的日本一。

相隔2年，這次情況不同的是，橫濱今年帶著高潮系列賽史無前例的6連勝氣勢前進，能否重演2024年擊敗軟銀的奇蹟，再度以「下剋上」姿態奪下日本一，將成為今年日本大賽最大看點。

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