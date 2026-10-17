中職／龍隊林柏佑「強心臟」被帶進總冠軍賽 將對決國小時看的陳俊秀

味全龍隊今年總冠軍賽與中信兄弟爭霸，32人名單帶上22歲下勾投手林柏佑，也是這次龍隊投手群中最年輕的一員，總教練葉君璋相中他的功能性和強心臟，林柏佑也自認不太會緊張，希望能維持平常的表現。

林柏佑今年8月15日才在中職初登板，本季例行賽出賽8場，就被帶進總冠軍賽，對於這樣的安排，他坦言沒有太意外，但感到很開心，至於在總冠軍賽的角色？他說：「就看教練團的安排。」

過去對於中職總冠軍賽最深刻的印象，林柏佑說：「以前有看過Lamigo三連霸那時候，我還國小，看（林）智勝學長比賽，他是我那時候的偶像。」他也透露，自己當時喜歡看打者的表現，像是「暴力猿」打線中的林智勝、陳俊秀等。

而林智勝目前是龍隊打擊教練，陳俊秀則是轉戰中信兄弟，並且成為這次總冠軍賽龍隊的對手，林柏佑如今也有望與昔日欣賞的強打者在總冠軍賽對決，他說：「覺得他（陳俊秀）很厲害，可以打那麼久，從我國小到現在都還在打，（能對決）滿特別的。」

迎接總冠軍賽首戰4萬人的大場面，林柏佑說：「有想過滿場的場面，會很亢奮，學長都有鼓勵我，跟我說平常怎麼做就怎麼做。」