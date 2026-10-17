中職／賽前和哥哥「沒話好說」 張士綸：從小輸到現在，要有所回應了

中信兄弟隊張士綸迎接生涯首次總冠軍賽，與效力於味全龍隊的哥哥張政禹正面對決，成為一大話題，張士綸今天賽前對哥哥「冷處理」，他笑說，兩人沒什麼話好說，「從小輸到現在，是時候要有所回應了。」

張士綸今年下半季表現大突破，在季後挑戰賽也有好表現，如今中信兄弟和味全龍隊上演總冠軍賽首次「龍象對決」，與張政禹的「張家對決」也一路成為討論焦點。

兩人近期幾乎「零互動」，甚至今天總冠軍賽首戰賽前，在球場遇到，張士綸僅和哥哥打招呼、沒有交談，讓張政禹向現場媒體大呼，「真的要變成陌生人喔？」對此張士綸忍住笑意冷冷地說：「有打一下招呼就走了，沒什麼話好說。」

張政禹昨天透過媒體媒體來替他和弟弟進行隔空喊話，張士綸今天賽前被問到，是否有話要向哥哥說？他笑說：「沒什麼好說的，都到了這個節骨眼了，從小輸到現在，是時候要有所回應了。」

張士綸透露，從小時候和哥哥一起玩小遊戲等等，「只要需要比較的東西，我都是落後的那一方，這次在台灣大賽要有所回應。」

準備迎接大巨蛋4萬人滿場的龍象爭霸賽，張士綸坦言，心情上有些緊張也很亢奮，感覺倒是和季後挑戰賽沒有太大不同，「目標都是只有贏球，想法上都一樣。」