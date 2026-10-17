中職／龍象大戰打線出爐！不出賽名單窺見G2先發投手端倪

中華職棒總冠軍賽今天開打，味全龍隊首戰打線出爐，捕手由林辰勳搭配洋投蔣銲，也是他首度在台灣大賽出賽，總教練葉君璋對他有信心，相信他在學生時期就累積國際賽經驗，且從例行賽季結束就知道自己要蹲第一場，葉總笑答：「已經那麼多時間讓他去緊張，應該要緊張得差不多了。」

2026-10-17 14:05