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中職／龍象大戰打線出爐！不出賽名單窺見G2先發投手端倪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
兄弟勝騎士(左)先發對決龍隊三振王蔣銲。資料照
兄弟勝騎士(左)先發對決龍隊三振王蔣銲。資料照

中華職棒總冠軍賽今天開打，上演史上首見龍象爭霸，首戰兩隊不出賽名單亮牌，中信兄弟隊放入洋投菲力士，味全龍隊兩位洋投入列，分別是梅賽鍶、鋼龍。

兄弟不出賽名單包括菲力士、謝榮豪、伍立辰、許庭綸，龍隊則是梅賽鍶、鋼龍、黃暐傑、曹祐齊，其中前3人為預計在這波系列賽先發的投手。

兩隊今天在台北大巨蛋展開較勁，兄弟由勝騎士先發，龍隊則由防禦率王、三振王蔣銲把關，力拚關鍵的首戰勝利。

中信兄弟先發打線

第一棒 張士綸 二壘手

第二棒 張仁瑋 右外野

第三棒 陳俊秀 一壘

第四棒 王威晨 指定打擊

第五棒 詹子賢 左外野

第六棒 江坤宇 游擊手

第七棒 黃韋盛 三壘手

第八棒 高宇杰 捕手

第九棒 宋晟睿 中外野

先發投手 勝騎士

味全龍隊先發打線

第一棒 李凱威 二壘手

第二棒 郭天信 中外野

第三棒 張政禹 游擊手

第四棒 劉基鴻 三壘手

第五棒 朱育賢 一壘手

第六棒 陳子豪 左外野

第七棒 劉俊緯 指定打擊

第八棒 林辰勳 捕手

第九棒 王順和 右外野

先發投手 蔣銲

中職 張士綸 黃暐傑

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