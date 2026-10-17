中職／龍隊怪投林柏佑有強心臟 有望與少棒時偶像陳俊秀對決

中職22歲低肩側投手林柏佑為味全龍隊總冠軍賽投手群最年輕，葉君璋點出林柏佑具功能性和強心臟特質；林柏佑則記得少棒時看陳俊秀在桃猿完成3連霸，現在成為總冠軍賽的對手。

龍隊此次總冠軍賽（台灣大賽）名單放入本季僅在一軍8場出賽的低肩側投手林柏佑，龍隊總教練葉君璋受訪表示，主要是看中林柏佑的下勾功能性，當初選秀時就曾問過林柏佑所屬平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏，知道林柏佑具備大賽經驗、有不畏懼大場面的強心臟特質。

林柏佑表示，很開心可以被帶入總冠軍賽名單中，教練給予什麼定位、就做好那個角色該做的事情，自評今年球季表現算有達到預期、維持穩定，本來就屬於不太容易緊張的類型，上了場也一樣，不會因為總冠軍賽有什麼不同。

談起看中職總冠軍賽的印象，林柏佑表示，印象最深的是國小時看Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）完成3連霸，小時候是桃猿球迷，很欣賞當時在桃猿隊陣中的強打陳俊秀，直言陳俊秀很強，沒想到現在有機會可以對決。

林柏佑今年下半季開始才上到一軍出賽，談起對兄弟打者的印象，他表示，每名打者都有很強的攻擊性，確定被帶入總冠軍賽名單後，也已開始想像要在滿場球迷面前出賽的感覺，學長則提醒「平常怎麼做、就怎麼做」。