中職／盼打出精彩台灣大賽 葉君璋：兄弟具韌性和傳承優勢

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，味全龍隊總教練葉君璋讚對手中信兄弟隊具傳統球隊的韌性和傳承是優勢；不預期打到哪一場，希望打出精彩比賽、贏球就更好。

7戰4勝制台灣大賽晚間在台北大巨蛋登場，龍隊主場迎戰兄弟；葉君璋被問起是否有預期兄弟會在季後挑戰賽勝出、挺進台灣大賽時表示，季後挑戰賽兄弟先握有1勝是優勢，但無論兄弟或統一7-ELEVEn獅隊都不會是好打的對手。

他說，這兩隊是傳統強隊、具韌性，洋投等各方面都不錯。龍隊雖也是中職創始球隊，但經歷解散再重返中職還是不太一樣，兄弟陣中也有較多前輩、學長可傳承經驗是優勢。

龍隊上次打入台灣大賽是2023年，當時對戰樂天桃猿隊打滿7場後拿下總冠軍，今年如果打到25日第7場、當天是葉君璋生日；葉君璋表示，印象中2016年率義大犀牛隊打總冠軍賽時有遇到生日，但不會特別去想，也不會預期要打到第幾場，希望比賽打得精彩、贏球就更好。