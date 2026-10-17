中職／林辰勳台灣大賽首戰扛先發 葉君璋：已給很多時間緊張

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，味全龍隊24歲捕手林辰勳扛首戰先發重責，總教練葉君璋說，林辰勳大賽經驗多也提早預告，「給他很多時間緊張、差不多了。」

7戰4勝制台灣大賽晚間在台北大巨蛋登場，林辰勳將與龍隊洋投蔣銲（John Gant）搭配先發交手中信兄弟隊。龍隊上次打入台灣大賽是2023年，捕手蔣少宏當時7場都先發。

葉君璋賽前受訪表示，林辰勳雖是首度打台灣大賽，但學生時期就有大小國際賽經驗磨練，相信興奮情緒會比緊張情緒多。

他說，林辰勳今年整年球季多搭配蔣銲、表現不錯，球季結束馬上向林辰勳預告將扛起台灣大賽首戰先發捕手，「給他這麼多時間緊張了，應該差不多了」，蹲了就不緊張了。

除林辰勳與蔣少宏，龍隊在台灣大賽還帶捕手姚冠瑋，葉君璋表示，想過只帶2名捕手，加上野手李展毅預備，但台灣大賽名單不能換，為以防萬一，多帶姚冠瑋，目前捕手先發規劃還是以林辰勳與蔣少宏輪流為主。