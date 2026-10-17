快訊

獨／LINE Pay 75萬筆個資遭中國大陸暗網兜售 賣家竟只開價399美元

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林辰勳台灣大賽首戰扛先發 葉君璋：已給很多時間緊張

中央社／ 台北17日電
味全龍隊24歲捕手林辰勳(中)扛首戰先發重責。記者余承翰／攝影
味全龍隊24歲捕手林辰勳(中)扛首戰先發重責。記者余承翰／攝影

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，味全龍隊24歲捕手林辰勳扛首戰先發重責，總教練葉君璋說，林辰勳大賽經驗多也提早預告，「給他很多時間緊張、差不多了。」

7戰4勝制台灣大賽晚間在台北大巨蛋登場，林辰勳將與龍隊洋投蔣銲（John Gant）搭配先發交手中信兄弟隊。龍隊上次打入台灣大賽是2023年，捕手蔣少宏當時7場都先發。

葉君璋賽前受訪表示，林辰勳雖是首度打台灣大賽，但學生時期就有大小國際賽經驗磨練，相信興奮情緒會比緊張情緒多。

他說，林辰勳今年整年球季多搭配蔣銲、表現不錯，球季結束馬上向林辰勳預告將扛起台灣大賽首戰先發捕手，「給他這麼多時間緊張了，應該差不多了」，蹲了就不緊張了。

除林辰勳與蔣少宏，龍隊在台灣大賽還帶捕手姚冠瑋，葉君璋表示，想過只帶2名捕手，加上野手李展毅預備，但台灣大賽名單不能換，為以防萬一，多帶姚冠瑋，目前捕手先發規劃還是以林辰勳與蔣少宏輪流為主。

葉君璋 台灣大賽 緊張

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

中職／去年擊敗兄弟的男人成葉總智囊團 古久保獻策姚冠瑋是可用之兵

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

中職／前一次打冠軍賽已是14年前 黃暐傑總冠軍賽準備先發有對策

相關新聞

中職／龍象大戰打線出爐！不出賽名單窺見G2先發投手端倪

中華職棒總冠軍賽今天開打，上演史上首見龍象爭霸，首戰兩隊不出賽名單亮牌，中信兄弟隊放入洋投菲力士，味全龍隊兩位洋投入列，分別是梅賽鍶、鋼龍。

中職／賽前和哥哥「沒話好說」 張士綸：從小輸到現在，要有所回應了

中信兄弟隊張士綸迎接生涯首次總冠軍賽，與效力於味全龍隊的哥哥張政禹正面對決，成為一大話題，張士綸今天賽前對哥哥「冷處理」，他笑說，兩人沒什麼話好說，「從小輸到現在，是時候要有所回應了。」

中職／張政禹新髮型迎接總冠軍賽 髮尾4根紅辮子宣示決心

中職總冠軍賽「龍象大戰」今天展開，味全龍隊內野手張政禹今天以新髮型現身球場，髮尾還接了4根紅色小辮子，藉此為總冠軍賽宣示決心，他說：「贏一場就剪一根。」

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

中華職棒總冠軍賽今天開打，味全龍隊首戰打線出爐，捕手由林辰勳搭配洋投蔣銲，也是他首度在台灣大賽出賽，總教練葉君璋對他有信心，相信他在學生時期就累積國際賽經驗，且從例行賽季結束就知道自己要蹲第一場，葉總笑答：「已經那麼多時間讓他去緊張，應該要緊張得差不多了。」

中職／「態度沒有不好」 葉總澄清黃侰程引退因父親驟逝：給一些時間

味全龍隊迎戰總冠軍賽前夕，年僅21歲的左投黃侰程申請任意引退，引發熱議，網路上影射態度問題，總教練葉君璋明確澄清：「態度沒有不好」，進一步透露他是因父親過世，遭逢巨變，突然失去目標，「我覺得先給他一些時間吧！」

日職／火腿又要送王牌赴美？伊藤大海考慮挑戰大聯盟 球團願放行

日本火腿隊在高潮系列賽決勝輪遭軟銀隊3連敗淘汰後，休賽季首個震撼彈隨即浮上檯面。日媒報導，29歲王牌右投伊藤大海（Hiromi Itoh）正在慎重考慮，是否在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟；若他最終決定赴美，火腿球團傾向放行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。