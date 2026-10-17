中職／張政禹新髮型迎接總冠軍賽 髮尾4根紅辮子宣示決心

中職總冠軍賽「龍象大戰」今天展開，味全龍隊內野手張政禹今天以新髮型現身球場，髮尾還接了4根紅色小辮子，藉此為總冠軍賽宣示決心，他說：「贏一場就剪一根。」

相比2023年首次參與中職總冠軍賽時的緊張和興奮，張政禹說：「跟2023年比起來，這次自己比較平靜一點，不像之前那麼亢奮。」今天準備迎接大巨蛋4萬人滿場的局面，他倒是十分開心，「球迷很多就會讓我更亢奮、更開心。」

他與效力於中信兄弟的弟弟張士綸在總冠軍賽對決，成為近期最受關注的焦點之一，張政禹日前透露，從弟弟打完季後挑戰賽之後，就跟他沒有聯絡。

只是連今天賽前兩人在大巨蛋遇到，弟弟都只有簡單打了招呼，張政禹直呼：「我想說，真的要這樣喔？真的要變陌生人喔？」但張政禹也能體諒，這可能是弟弟很在乎比賽的表現。

張政禹也為了這次總冠軍賽，昨天練球完後就去「變髮」，挑染了象徵龍隊的紅色，「原本要整頭瞟紅色，但後來就決定用4顆小辮子。」髮尾上接的4根搶眼的紅色小辮子也有特殊用意，他說：「贏一場就剪一根！」