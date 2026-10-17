中職／「態度沒有不好」 葉總澄清黃侰程引退因父親驟逝：給一些時間

味全龍隊迎戰總冠軍賽前夕，年僅21歲的左投黃侰程申請任意引退，引發熱議，網路上影射態度問題，總教練葉君璋明確澄清：「態度沒有不好」，進一步透露他是因父親過世，遭逢巨變，突然失去目標，「我覺得先給他一些時間吧！」

黃侰程為龍隊2023年選秀第四輪選進的左投，今年7月4日剛在一軍初登板，全季留下6場出賽，昨天申請任意引退，因事發突然引起討論，本人透過社群說明是因家中變故，但仍有網路爆料指向態度問題。

葉君璋透露，就他自己的了解，黃侰程打棒球很大的原因是因為他的爸爸，「爸爸走了，他可能覺得突然少了什麼東西、突然沒有目標。」

葉君璋談到，從黃侰程的爸爸過世之後，可以很明顯感受到他有些變化，也瘦了快10公斤，看得出來影響很大，「我覺得需要給他時間去思考這件事。」葉總也提到，像是呂偉晟引退、短暫離開後，覺得還是很喜歡棒球，重新回來後也有很好表現，現在先給黃侰程一些時間，說不定之後會想繼續打球。

媒體進一步提到網路傳聞態度問題，葉君璋明確回應：「態度沒有不好，人在這個時候看得出來（不一樣），以前比較積極，後來發現他有心事，所以可能對某些事情不是不努力，而是可能要鞭策他。」