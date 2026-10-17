快訊

獨／郭靜純爆離婚！老公王信貴欠千萬債務人間消失 連綜藝大哥也中招

三重酒駕贓車瘋狂衝撞26輛機車 男子逃進民宅被員警逮出

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「態度沒有不好」 葉總澄清黃侰程引退因父親驟逝：給一些時間

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手黃侰程（右）。記者余承翰／攝影 聯合報系資料照
味全龍隊投手黃侰程（右）。記者余承翰／攝影 聯合報系資料照

味全龍隊迎戰總冠軍賽前夕，年僅21歲的左投黃侰程申請任意引退，引發熱議，網路上影射態度問題，總教練葉君璋明確澄清：「態度沒有不好」，進一步透露他是因父親過世，遭逢巨變，突然失去目標，「我覺得先給他一些時間吧！」

黃侰程為龍隊2023年選秀第四輪選進的左投，今年7月4日剛在一軍初登板，全季留下6場出賽，昨天申請任意引退，因事發突然引起討論，本人透過社群說明是因家中變故，但仍有網路爆料指向態度問題。

葉君璋透露，就他自己的了解，黃侰程打棒球很大的原因是因為他的爸爸，「爸爸走了，他可能覺得突然少了什麼東西、突然沒有目標。」

葉君璋談到，從黃侰程的爸爸過世之後，可以很明顯感受到他有些變化，也瘦了快10公斤，看得出來影響很大，「我覺得需要給他時間去思考這件事。」葉總也提到，像是呂偉晟引退、短暫離開後，覺得還是很喜歡棒球，重新回來後也有很好表現，現在先給黃侰程一些時間，說不定之後會想繼續打球。

媒體進一步提到網路傳聞態度問題，葉君璋明確回應：「態度沒有不好，人在這個時候看得出來（不一樣），以前比較積極，後來發現他有心事，所以可能對某些事情不是不努力，而是可能要鞭策他。」

葉君璋 中職 味全龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／去年擊敗兄弟的男人成葉總智囊團 古久保獻策姚冠瑋是可用之兵

中職／隊長吉力吉撈缺席台灣大賽 葉總：狀況不穩定無法勉強

中職／張家兄弟總冠軍賽對決 張政禹回應張士綸「來就來，誰怕誰！」

中職／評2023的冠軍龍更強 葉君璋指今年龍隊是更「精」

相關新聞

中職／張政禹新髮型迎接總冠軍賽 髮尾4根紅辮子宣示決心

中職總冠軍賽「龍象大戰」今天展開，味全龍隊內野手張政禹今天以新髮型現身球場，髮尾還接了4根紅色小辮子，藉此為總冠軍賽宣示決心，他說：「贏一場就剪一根。」

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

中華職棒總冠軍賽今天開打，味全龍隊首戰打線出爐，捕手由林辰勳搭配洋投蔣銲，也是他首度在台灣大賽出賽，總教練葉君璋對他有信心，相信他在學生時期就累積國際賽經驗，且從例行賽季結束就知道自己要蹲第一場，葉總笑答：「已經那麼多時間讓他去緊張，應該要緊張得差不多了。」

中職／「態度沒有不好」 葉總澄清黃侰程引退因父親驟逝：給一些時間

味全龍隊迎戰總冠軍賽前夕，年僅21歲的左投黃侰程申請任意引退，引發熱議，網路上影射態度問題，總教練葉君璋明確澄清：「態度沒有不好」，進一步透露他是因父親過世，遭逢巨變，突然失去目標，「我覺得先給他一些時間吧！」

日職／火腿又要送王牌赴美？伊藤大海考慮挑戰大聯盟 球團願放行

日本火腿隊在高潮系列賽決勝輪遭軟銀隊3連敗淘汰後，休賽季首個震撼彈隨即浮上檯面。日媒報導，29歲王牌右投伊藤大海（Hiromi Itoh）正在慎重考慮，是否在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟；若他最終決定赴美，火腿球團傾向放行。

中職／林辰勳台灣大賽首戰扛先發 葉君璋：已給很多時間緊張

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，味全龍隊24歲捕手林辰勳扛首戰先發重責，總教練葉君璋說，林辰勳大賽經驗多...

中職／去年擊敗兄弟的男人成葉總智囊團 古久保獻策姚冠瑋是可用之兵

去年在總冠軍賽擊敗中信兄弟隊的男人，古久保健二今年在味全龍隊麾下，再於台灣大賽遭逢黃衫軍，是否會對龍隊調度有所幫助？總教練葉君璋透露，32人名單納入姚冠瑋就是來自古久保的建議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。