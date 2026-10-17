中職／去年擊敗兄弟的男人成葉總智囊團 古久保獻策姚冠瑋是可用之兵

去年在總冠軍賽擊敗中信兄弟隊的男人，古久保健二今年在味全龍隊麾下，再於台灣大賽遭逢黃衫軍，是否會對龍隊調度有所幫助？總教練葉君璋透露，32人名單納入姚冠瑋就是來自古久保的建議。

龍隊32人名單帶了3位捕手，除了兩位主戰捕手林辰勳、蔣少宏之外，還放進過去效力富邦悍將、今年才來到龍隊的姚冠瑋。

葉君璋表示，自己確實有考慮只帶兩位捕手較好，3號捕手會是李展毅，但後來想想，如果兩位捕手碰到傷情，整個系列賽都無法換人，「在這樣的情況下，古久保覺得姚冠瑋可以替補上這兩個。」

古久保去年擔任樂天桃猿隊總教練，連兩輪上演下剋上，總冠軍賽全面壓倒兄弟，今年成了葉總身邊的智囊團。葉總表示，古久保是昨天才到，若有需要注意的、有什麼狀況都會提醒，「但要說對戰，還是要比了才知道。」

葉君璋將在10月25日度過54歲生日，若戰線打滿7場，當天就是他的生日，葉總笑說，頭腦裡不會想要打到哪一戰，「我覺得打得精彩是第一，如果贏那就更好，至於打到第幾場，頭腦不會有這個東西，我們就是每場打好。」