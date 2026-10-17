中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

中華職棒總冠軍賽今天開打，味全龍隊首戰打線出爐，捕手由林辰勳搭配洋投蔣銲，也是他首度在台灣大賽出賽，總教練葉君璋對他有信心，相信他在學生時期就累積國際賽經驗，且從例行賽季結束就知道自己要蹲第一場，葉總笑答：「已經那麼多時間讓他去緊張，應該要緊張得差不多了。」

龍隊2023年參與總冠軍賽時，7場都由蔣少宏先發蹲捕，系列賽全程共蹲64.1局，劉時豪負擔4.2局；今年例行賽林辰勳獲得重用，一軍出賽場次為生涯新高，全季先發蹲捕52場，下半季31場甚至於多於蔣少宏的29場。此外，例行賽蔣銲搭配林辰勳14場，搭配蔣少宏7場，台灣大賽首戰捕手啟用林辰勳並不意外。

談到這將是林辰勳首度在台灣大賽蹲捕，葉君璋表示，「他從學生時代就有很多國際賽經驗，對他來講，應該是興奮比較多，緊張會緊張，但我覺得他蹲的時候就不會緊張，我覺得他有辦法應付。」

葉君璋也透露，林辰勳今年多和蔣銲搭配，今天由他來蹲是理所當然，「球季結束就跟他們講，他們心裡都有譜，誰要第一場、第二場，他們都知道，已經那麼多時間讓他去緊張了，應該已經緊張得差不多了。」