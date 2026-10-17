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中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

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中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊捕手林辰勳。本報資料照片
味全龍隊捕手林辰勳。本報資料照片

中華職棒總冠軍賽今天開打，味全龍隊首戰打線出爐，捕手由林辰勳搭配洋投蔣銲，也是他首度在台灣大賽出賽，總教練葉君璋對他有信心，相信他在學生時期就累積國際賽經驗，且從例行賽季結束就知道自己要蹲第一場，葉總笑答：「已經那麼多時間讓他去緊張，應該要緊張得差不多了。」

龍隊2023年參與總冠軍賽時，7場都由蔣少宏先發蹲捕，系列賽全程共蹲64.1局，劉時豪負擔4.2局；今年例行賽林辰勳獲得重用，一軍出賽場次為生涯新高，全季先發蹲捕52場，下半季31場甚至於多於蔣少宏的29場。此外，例行賽蔣銲搭配林辰勳14場，搭配蔣少宏7場，台灣大賽首戰捕手啟用林辰勳並不意外。

談到這將是林辰勳首度在台灣大賽蹲捕，葉君璋表示，「他從學生時代就有很多國際賽經驗，對他來講，應該是興奮比較多，緊張會緊張，但我覺得他蹲的時候就不會緊張，我覺得他有辦法應付。」

葉君璋也透露，林辰勳今年多和蔣銲搭配，今天由他來蹲是理所當然，「球季結束就跟他們講，他們心裡都有譜，誰要第一場、第二場，他們都知道，已經那麼多時間讓他去緊張了，應該已經緊張得差不多了。」

味全龍隊先發打線

第一棒 李凱威 二壘手

第二棒 郭天信 中外野

第三棒 張政禹 游擊手

第四棒 劉基鴻 三壘手

第五棒 朱育賢 一壘手

第六棒 陳子豪 左外野

第七棒 劉俊緯 指定打擊

第八棒 林辰勳 捕手

第九棒 王順和 右外野

先發投手 蔣銲

蔣少宏 中職 味全龍 台灣大賽 中信兄弟

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