日職／火腿又要送王牌赴美？伊藤大海考慮挑戰大聯盟 球團願放行

日本火腿隊在高潮系列賽決勝輪遭軟銀隊淘汰後，休賽季首個震撼彈隨即浮上檯面。日媒報導，29歲王牌右投伊藤大海慎重考慮，是否在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟；若他最終決定赴美，火腿球團傾向放行。

不過，火腿並未打算輕易失去這名北海道出身的王牌。伊藤最快可在2029年球季中取得海外自由球員資格，球團預料將端出含有「跳脫條款」的複數年合約，希望在留住戰力的同時，也保留他日後赴美的彈性。火腿若真以此方式留人，等於不只是在談一紙合約，更是在伊藤的留隊意願與大聯盟夢想間，試圖找到折衷方案。

伊藤已和大型經紀公司華瑟曼（Wasserman）合作，由曾代理達比修有、山本由伸等日本強投的經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）負責。火腿過去曾透過入札制度將達比修、大谷翔平送往大聯盟，若伊藤決定啟動程序，可能成為下一名循著這條路跨海的球隊王牌。

大聯盟現行勞資協議將在美國時間12月1日到期，若勞資雙方未能達成新協議、進而發生封館，球團與球員的合約談判將全面停擺，伊藤若要走入札制度，勢必得加快決定。日媒推測，他若決定挑戰大聯盟，最快11月就可能配合冬季會議赴美展開談判。

伊藤本季雖只繳出10勝10敗、防禦率3.18的成績，但仍吃下172.2局、送出159次三振，展現穩定的局數消化能力。他在2024、2025年連兩季奪下洋聯最多勝，去年更以14勝8敗、防禦率2.52、195次三振的成績，拿下生涯首座澤村賞，成為火腿自2007年達比修後，第2位獲得此一榮耀的投手。

伊藤2024年談到未來是否赴美時曾說，「不是完全沒有可能」，但也強調「無論如何都想先在這裡拿到冠軍」。火腿今年再度在高潮系列賽敗給軟銀，這個心願仍未完成。

如今大聯盟舞台已擺在眼前，火腿也準備端出帶有跳脫條款的長約全力留人。這位北海道王牌的下一球，究竟是繼續投在ES CON FIELD，還是跨越太平洋、循達比修與大谷走過的路挑戰大聯盟，將成為日本棒壇今冬最受矚目的答案。