日職／軟銀5勝0敗橫掃火腿晉日本大賽 孫易磊0.1局失2分成本季終戰

日本大賽第一張門票確定主人，洋聯優勝球隊軟銀隊今天再以6：2擊敗火腿隊，以3連勝、系列賽5勝0敗前進日本大賽；央聯戰場橫濱隊以4：0擊敗阪神隊，連續3場上演完封勝，系列賽3勝1敗，距離連續兩輪下剋上只剩最後一步。

軟銀連三年奪洋聯優勝，且因例行賽與火腿勝差超過10場，依照今年日職季後賽新制，在決勝輪從2勝出發，展開7戰5勝的系列賽，軟銀隊只要贏3場就晉級，火腿隊則需要拿下5場勝利。

軟銀先搶2勝速速「聽牌」，今天儘管兩度處於落後，第五局由正木智也的兩分砲逆轉戰局，此役首度超前，此後未再讓出優勢，包括第六局面對台灣投手孫易磊，一出局後牧原大成選到保送，山本祐大再掃出三壘打攻下分數，孫易磊共面對3打席退場，留下0.1局失2分。

橫濱佐野恵太第三局以三分砲為球隊打下優勢，加上先發投手片山皓心7局無失分領銜，3任投手聯手上演完封勝，讓阪神3戰打下來還沒有拿到分數。

今年將挑戰二連霸的軟銀，先一步進入日本大賽，等待央聯對手出爐；橫濱以央聯第三進入季後賽，首輪以2連勝淘汰第二的巨人隊，如今在決勝輪也握有3勝1敗「聽牌」日本大賽。