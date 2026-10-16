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中職／郭天信台灣大賽帶領隊友 亞冠賽盼複製陳傑憲任務

中央社／ 台北16日電
味全龍隊郭天信。記者余承翰／攝影
味全龍隊郭天信。記者余承翰／攝影

味全龍郭天信今年在中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）要扛起帶領隊友的任務，季後在亞冠賽也將接下相同角色，他期許複製2023年陳傑憲的領袖精神，繼續帶領年輕球隊。

郭天信是2023年龍隊奪冠成員，回顧當時還有林智勝吉力吉撈．鞏冠等經驗豐富球員可依賴，郭天信表示，今年自己的心態也不同，「這次名單蠻多年輕球員，需要去輔佐他們。」

日前亞洲職棒冠軍爭霸賽公布的中職聯隊33人集訓名單，26歲的郭天信也名列其中，若入選將是外卡身分，郭天信表示，中職聯隊總教練高志綱有來詢問，「他希望我可以扮演2023年傑憲的角色。他一問，我就說我可以。」

郭天信出賽119場是中職今年最多，更要從台灣大賽打到亞冠賽，郭天信表示，目前還沒確定亞冠賽是否入選，但自己很想參加，因不知還能打多久，只要身體健康就想參與，「雖然說亞冠賽只有4隊，也是年輕選手居多，但那個張力對我們來說也是很好的學習機會。」

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