中職／台日交流賽要來了？ 蔡其昌曝最新進度：雙方都有意願

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天表示，台灣與日本正在規劃台灣隊與日本武士隊的2027年3月台灣交流賽，售票方案、確切賽程及比賽場次等細節仍在與日方持續磋商。

蔡其昌下午在台中市告訴中央社記者，計畫已規劃一段時間，預計將由Team Taiwan與Samurai Japan以國家隊陣容交手。目前雙方都有意願，細節仍待磋商，待整體細節定案後擇期說明完整資訊。

日本野球機構（NPB）與NPB Enterprise7月宣布，任命前日本職業棒球千葉羅德海洋隊總教練井口資仁擔任日本國家棒球隊「侍JAPAN」總教練，井口資仁也成為侍JAPAN史上首名有美國職業棒球大聯盟（MLB）球員資歷的總教練。