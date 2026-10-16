中職／無畏下半季打擊低潮 彼得森：龍隊進攻手段多元

味全龍隊備戰中華職棒總冠軍賽（台灣大賽），一軍攻擊統籌教練彼得森不擔心下半季打擊低潮延續，他觀察中職、美職季後賽，進攻手段多元的球隊能夠勝出，「我們在這一點做得很好。」

彼得森（Tyger Pederson）日前因陪妻子待產一度離隊，但在總冠軍賽前回歸，今天接受中央社訪問時談到下半季球隊低潮，「不會太擔心，到頭來還是看誰準備得比較多，我們教練團跟選手今年在這點做得非常好，所以我對於球員在總冠軍賽的表現有信心，他們會好好面對挑戰。」

今年中職季後挑戰賽看出低比分決勝的走向，彼得森也說：「無論是我們，或是美國職棒大聯盟的季後賽，勝出的都是可以多元進攻的球隊。」

彼得森舉例，像是上壘、安打串聯、長打、盜壘，有各種方式能夠將壘上跑者送回來，「這一點做得好的球隊才會獲勝。而我們今年能夠用不同方式得分，所以才讓我們能夠成為一支危險的球隊。」