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中職／家中突發變故改變人生規劃 龍隊21歲左投黃侰程申請任意引退

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
龍隊投手21歲左投黃侰程申請任意引退。圖／味全龍隊提供
龍隊投手21歲左投黃侰程申請任意引退。圖／味全龍隊提供

味全龍隊準備迎接總冠軍賽前夕，今天由聯盟公布，陣中21歲左投黃侰程申請任意引退，他在今年在一軍完成初登板後，僅留下6場出賽紀錄，如今告別不到4年的職棒生涯。

黃侰程自壽山高中畢業後，2023年季中選秀第4輪獲龍隊指名，今年中7月在一軍完成生涯初登板，本季共計出賽6場，合計投6局失2分，在球季結束後，龍隊在迎接總冠軍賽首戰前一天，由聯盟公告申請任意引退。

黃侰程在個人社群發文內容如下：

「今年開季前，家中發生突如其來的變故，讓我對未來的人生規劃及職棒生涯有了不同的思考。經過這段時間的考慮，我主動向球團提出任意引退，並獲得球團理解與同意。

現階段，我希望先離開職棒高強度的競爭環境，留一些時間沉澱，思考未來的生涯與人生規劃。

感謝球團、教練與隊友的照顧，尤其今年獲得上一軍的機會，我很珍惜。因個人因素無法繼續為球隊貢獻，確實感到遺憾。各位球迷及所有關心我的人給予的支持，我都放在心裡，也希望大家能理解我的決定。 」

中職 人生 味全龍

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