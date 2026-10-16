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中職／前一次打冠軍賽已是14年前 黃暐傑總冠軍賽準備先發有對策

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊投手黃暐傑。記者葉姵妤／攝影
味全龍隊投手黃暐傑。記者葉姵妤／攝影

味全龍隊今年例行賽用洋投打天下，迎接總冠軍賽也有4名洋投在陣，然而依照總教練葉君璋的規劃，第4戰先發有機會交給狀況不錯的本土投手黃暐傑，有望迎接他職業生涯總冠軍賽初登板。

龍隊在總冠軍賽迎戰中信兄弟，前三戰先發交給3洋投蔣銲、梅賽鍶、鋼龍，第4戰可望從伍鐸及黃暐傑中擇一，黃暐傑在今年9月連續3場先發表現獲葉總好評，不僅早早確定將他帶進爭霸賽，還有望扛一場先發。

黃暐傑笑稱，會被帶進總冠軍賽的消息，自己是「看新聞才知道」。而葉總稱他狀況不錯，黃暐傑則認為，目前自己的狀況都算是正常，如果有機會上場，就依照球隊情蒐給的資訊作準備。

黃暐傑旅美超過10年的資歷，但不曾在季後賽登板，他細數：「第一年在1A的球隊有打進，但那時我回台灣打亞錦賽；隔年在短A，球隊『一輪遊』；2018年從高A升上2A，2A的球隊有打進季後賽，但我被交易了⋯⋯。」

前一次打冠軍賽的記憶，已經要追溯到他旅美前、就讀台灣體大時期，大一那年大專棒球聯賽（2012年）冠軍戰後援5局好投，率隊奪冠。他再仔細回想，高二、高三在木棒聯賽冠軍戰登板也都奪冠，「我從高中到現在，上去投冠軍賽還沒輸過耶。」

去年黃暐傑返台加盟龍隊後，當年9月7日初登板在台北大巨蛋亮相，今年則還未有大巨蛋出賽紀錄，對於總冠軍賽初體驗要在大巨蛋登板，如何面對緊張？他也早有對策，維持季末登板時的作法，在投手丘上跟著唱打者的應援曲，讓自己放鬆一點，他笑說：「沒辦法排除音量就加入。」

黃暐傑 中職 冠軍

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