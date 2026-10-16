中職／評2023的冠軍龍更強 葉君璋指今年龍隊是更「精」

中華職棒味全龍隊繼2023年後再闖總冠軍賽，總教練葉君璋評價，這2屆陣容相比，2023年更強一些，只因初生之犢不畏虎，但今年看見球員變得更加成熟，「算得比我還精。」

龍隊2023年奪冠主力球員今年仍是重要支柱，葉君璋認為，上次總冠軍賽都是教練在提醒球員，「但現在他們都比我還清楚，知道比賽什麼狀況應該要做什麼，這是最大差別。」

如果要說2023年跟今年的味全龍相比誰更強，葉君璋給出2023年這個答案，認為當時球員都是初生之犢，「就是一股拚勁去打比賽，不過投手方面很倚賴洋投帶領。」而今年的味全龍則更理解比賽，「變成是我要跟上，盡量不要影響他們。不再有特定人去領導，場上9個都是領導者。」

觀看這2屆總冠軍賽自家球員，葉君璋認為，郭天信、張政禹、劉基鴻成長最多，沒有列入李凱威也有原因，「他那時候就蠻成熟，所以他就還好。這3個是讓我明顯感受到成長。」