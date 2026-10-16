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中職／龍象總冠軍賽G1先發出爐 蔣銲初次爭冠對決勝騎士

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中職總冠軍賽首戰將由味全龍蔣悍對決中信兄弟勝騎士。聯合報系資料照
中職總冠軍賽首戰將由味全龍蔣悍對決中信兄弟勝騎士。聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽「龍象大戰」明天在台北大巨蛋點燃戰火，兩隊首戰先發投手出爐，味全龍隊推出今年防禦率、三振「雙冠王」蔣銲先發，對決中信兄弟隊勝騎士

「龍象爭霸」首戰，兩隊洋投硬碰硬，蔣銲今年在中職出賽21場，拿下9勝2敗，共投了133.1局，送出136次三振，防禦率僅1.49，準備迎接個人首次中職總冠軍賽。

蔣銲表示，全隊都對於總冠軍賽都感到很興奮，能爭取總冠軍就是自己身在這裡的目的，因此對於比賽也很期待，不管是投哪一場比賽，只要球隊需要自己在什麼時候出賽，一定都會全力以赴。

蔣銲本季對戰中信兄弟，先發6場拿下2勝0敗，防禦率2.19是對戰5隊中最高。對於將與中信兄弟爭取總冠軍，他指出，兄弟能在下半季崛起，是非常優秀的球隊，但龍隊還是會按照自己節奏來贏得比賽。

勝騎士則是曾在2024年效力於獅隊時在總冠軍賽對中信兄弟登板2場，拿下1勝1敗；去年轉戰兄弟後，今年再次在總冠軍賽亮相，上周在季後挑戰賽首戰登板，對統一獅隊繳出7局僅失1分奪勝。

勝騎士 中職 中華職棒

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